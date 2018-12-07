В Сочи возникла угроза мусорного коллапса

В Сочи обострилась проблема вывоза мусора, контейнеры на улицах переполнились

Ситуация связана с тем, что перевозчик, который забирает мусор на полигон в Белореченск, снизил объемы вывоза. Перегрузочная площадка заполнена: лимит загрузки достиг своего пика, сообщает АО «Спецавтохозяйство по уборке города» на своей странице в инстаграме.