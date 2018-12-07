В Сочи возникла угроза мусорного коллапса

Краснодарский край

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В Сочи обострилась проблема вывоза мусора, контейнеры на улицах переполнились

Ситуация связана с тем, что перевозчик, который забирает мусор на полигон в Белореченск, снизил объемы вывоза. Перегрузочная площадка заполнена: лимит загрузки достиг своего пика, сообщает АО «Спецавтохозяйство по уборке города» на своей странице в инстаграме.

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«Уважаемые жители Сочи, просим вас отнестись с пониманием, не поддаваться панике, в ближайшее время вывоз мусора будет производиться в обычном режиме», — заключили в компании.

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В городе обострилась проблема вывоза мусора. Связанно это с тем, что перевозчик, обеспечивающий вывоз мусора с перегрузочной площадки на полигон в город Белореченск снизил объемы вывоза. Лимит загрузки перегрузочной площадки достиг своего пика. В данный момент АО «Спецавтохозяйство по уборке города» прилагает максимум усилий для разрешения данной ситуации. Уважаемые жители города Сочи, просим Вас отнестись с пониманием, не поддаваться панике, в ближайшее время вывоз мусора будет производиться в обычном режиме.

A post shared by АО «САХ по уборке города» (@sah_sochi) on

Мусор Сочи
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