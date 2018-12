В Сочи возникла угроза мусорного коллапса

View this post on Instagram

В городе обострилась проблема вывоза мусора. Связанно это с тем, что перевозчик, обеспечивающий вывоз мусора с перегрузочной площадки на полигон в город Белореченск снизил объемы вывоза. Лимит загрузки перегрузочной площадки достиг своего пика. В данный момент АО «Спецавтохозяйство по уборке города» прилагает максимум усилий для разрешения данной ситуации. Уважаемые жители города Сочи, просим Вас отнестись с пониманием, не поддаваться панике, в ближайшее время вывоз мусора будет производиться в обычном режиме.