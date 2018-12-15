На Кубани откроют 111 новогодних ярмарок

В Краснодарском крае в канун Нового года планируют организовать 111 праздничных ярмарок

Больше всего ярмарок откроется в Новороссийске — 37. В Геленджике будет 28 новогодних базаров, в Анапе — 14, в Армавире — 8 ярмарок, в Краснодаре — 5. На ярмарках можно будет приобрести новогодние украшения, подарки и сувениры, изделия из хвои и другая новогодняя атрибутика.

В Лабинске рядом с главной городской елкой и зимней горкой 20 декабря откроется «Ярмарочный домик» на 14 торговых мест, где местные производители представят свои продукцию по ценам ниже рыночных, рассказали в пресс-службе краевой администрации края.