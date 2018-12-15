На Кубани откроют 111 новогодних ярмарок
В Краснодарском крае в канун Нового года планируют организовать 111 праздничных ярмарок
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Больше всего ярмарок откроется в Новороссийске — 37. В Геленджике будет 28 новогодних базаров, в Анапе — 14, в Армавире — 8 ярмарок, в Краснодаре — 5. На ярмарках можно будет приобрести новогодние украшения, подарки и сувениры, изделия из хвои и другая новогодняя атрибутика.
В Лабинске рядом с главной городской елкой и зимней горкой 20 декабря откроется «Ярмарочный домик» на 14 торговых мест, где местные производители представят свои продукцию по ценам ниже рыночных, рассказали в пресс-службе краевой администрации края.
В нескольких микрорайонах краевого центра впервые заработают ярмарки «Рождественские истории», на которых будут продавать продовольственные и непродовольственные товары. Они разместятся на проспекте Чекистов, 17, а также на территориях возле кинотеатра «Болгария» и торгово-развлекательного центра «Галерея».
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На Пушкинской площади 26 декабря начнет работу «Рождественская ярмарка» на 80 торговых мест. На ее территории устроят фотозону и сцену для концертов.
На Театральной площади с 15 по 29 декабря будет работать рождественская Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля. На ней представили товары около 60 отечественных предприятий, в том числе 8 представителей Кубани.
Как сообщали Юга.ру, 15 декабря в Краснодаре начали работать 58 елочных базаров.
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