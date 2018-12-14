Кубанская активистка Полюдова заявила, что ее арестовали на десять суток. Она объявила голодовку

Тверской суд Москвы 14 декабря взял под стражу активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову

На сайте суда указано, что дело рассматривали по ч. 8 ст. 20.2 (Повторное участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Оно было зарегистрировано 14 декабря.

Полюдову арестовали на десять суток. Об этом она сообщила в фейсбуке. Активистка объявила мокрую голодовку.

По данным независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», Полюдову судили из-за серии одиночных пикетов «Марш против власти».