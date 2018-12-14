Кубанская активистка Полюдова заявила, что ее арестовали на десять суток. Она объявила голодовку
Тверской суд Москвы 14 декабря взял под стражу активистку из Краснодарского края Дарью Полюдову
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На сайте суда указано, что дело рассматривали по ч. 8 ст. 20.2 (Повторное участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Оно было зарегистрировано 14 декабря.
Полюдову арестовали на десять суток. Об этом она сообщила в фейсбуке. Активистка объявила мокрую голодовку.
По данным независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», Полюдову судили из-за серии одиночных пикетов «Марш против власти».
Как писали Юга.ру, Полюдова в сентябре 2014 года стала первой в России фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Призывом к нарушению территориальной целостности суд счел ее посты в соцсетях. Полюдову осудили в 2015 году, ей дали два года колонии.
В феврале 2017 года мать активистки сообщила, что дочь объявила голодовку. По ее словам, ее дочери ухудшили условия содержания. Однако УФСИН по краю опровергло информацию о голодовке.
Полюдова закончила отбывать наказание в октябре 2017 года.
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