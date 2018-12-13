Путин заявил, что доволен выбором своей профессии, но его захватывает генетика
Президент России Владимир Путин 13 декабря рассказал, что доволен своей профессией, а сейчас ему интересна генетика и искусственный интеллект
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Об этом президент РФ заявил на открытом уроке «Направление прорыва» в рамках форума «Проекториа», когда его спросили, какую профессию он бы выбрал, если бы нужно было решать сегодня.
По словам Путина, он долго выбирал свою профессию и учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Своим выбором он доволен.
«Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект», — добавил глава государства.
Ведущая форума Яна Чурикова отметила, что все актуальные профессии не существовали, когда Владимир Путин был абитуриентом, пишет «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова 6 декабря рассказала о нейротехнологиях в эфире телеканала «Россия-1». Женщина является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В.Ломоносова, руководителем НИР «Иннопрактика».
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