Путин заявил, что доволен выбором своей профессии, но его захватывает генетика

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Президент России Владимир Путин 13 декабря рассказал, что доволен своей профессией, а сейчас ему интересна генетика и искусственный интеллект

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Об этом президент РФ заявил на открытом уроке «Направление прорыва» в рамках форума «Проекториа», когда его спросили, какую профессию он бы выбрал, если бы нужно было решать сегодня. 

По словам Путина, он долго выбирал свою профессию и учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Своим выбором он доволен.

«Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект», — добавил глава государства.

Ведущая форума Яна Чурикова отметила, что все актуальные профессии не существовали, когда Владимир Путин был абитуриентом, пишет «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова 6 декабря рассказала о нейротехнологиях в эфире телеканала «Россия-1». Женщина является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В.Ломоносова, руководителем НИР «Иннопрактика».

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Путин заявил, что доволен выбором своей профессии, но его захватывает генетика
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