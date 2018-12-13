Путин заявил, что доволен выбором своей профессии, но его захватывает генетика

Президент России Владимир Путин 13 декабря рассказал, что доволен своей профессией, а сейчас ему интересна генетика и искусственный интеллект

Об этом президент РФ заявил на открытом уроке «Направление прорыва» в рамках форума «Проекториа», когда его спросили, какую профессию он бы выбрал, если бы нужно было решать сегодня.

По словам Путина, он долго выбирал свою профессию и учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Своим выбором он доволен.