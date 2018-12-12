Возле стадиона «Краснодар» планируют построить подземный переход
Мэр Краснодара Евгений Перышов 12 декабря рассказал о развитии пешеходной доступности к стадиону «Краснодар» и о строительстве нового транспортного коридора
Читайте также:
Сейчас специалисты проектируют участок на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Эта работа идет в рамках проекта транспортного коридора от Володарского до выхода на трассу М4 «Дон».
«Проектная организация даст заключение о строительстве подземного перехода в районе стадиона», — сказал Первышов.
Мэр уточнил, что к концу 2018 года планируется завершить ремонт дороги на Восточно-Кругликовской, где уже идет монтаж уличного освещения. Также там установят два светофора и дорожные знаки.
«Пока ситуация остается сложной — и аварии происходят, и пешеходы попадают в ДТП из-за несоблюдения правил безопасности дорожного движения», — заключил глава краевого центра.
Читайте также:
Напомним, в октябре в Краснодаре заработала новая троллейбусная линия, которую продлили по улице Восточно-Кругликовской до Домбайской.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Первышов предложил пустить трамвай в район стадиона «Краснодар» и поручил проработать идеи проектов строительства трамвайных веток к новой футбольной арене.
Статьи ПартнерскийМалый бизнес обязали установить онлайн-кассы
Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.