Возле стадиона «Краснодар» планируют построить подземный переход

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Перышов 12 декабря рассказал о развитии пешеходной доступности к стадиону «Краснодар» и о строительстве нового транспортного коридора

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Сейчас специалисты проектируют участок на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Эта работа идет в рамках проекта транспортного коридора от Володарского до выхода на трассу М4 «Дон».

«Проектная организация даст заключение о строительстве подземного перехода в районе стадиона», — сказал Первышов.

Мэр уточнил, что к концу 2018 года планируется завершить ремонт дороги на Восточно-Кругликовской, где уже идет монтаж уличного освещения. Также там установят два светофора и дорожные знаки.

«Пока ситуация остается сложной — и аварии происходят, и пешеходы попадают в ДТП из-за несоблюдения правил безопасности дорожного движения», — заключил глава краевого центра.

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Напомним, в октябре в Краснодаре заработала новая троллейбусная линия, которую продлили по улице Восточно-Кругликовской до Домбайской.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Первышов предложил пустить трамвай в район стадиона «Краснодар» и поручил проработать идеи проектов строительства трамвайных веток к новой футбольной арене.

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