Возле стадиона «Краснодар» планируют построить подземный переход

Мэр Краснодара Евгений Перышов 12 декабря рассказал о развитии пешеходной доступности к стадиону «Краснодар» и о строительстве нового транспортного коридора

Сейчас специалисты проектируют участок на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Эта работа идет в рамках проекта транспортного коридора от Володарского до выхода на трассу М4 «Дон».

«Проектная организация даст заключение о строительстве подземного перехода в районе стадиона», — сказал Первышов.

Мэр уточнил, что к концу 2018 года планируется завершить ремонт дороги на Восточно-Кругликовской, где уже идет монтаж уличного освещения. Также там установят два светофора и дорожные знаки.

«Пока ситуация остается сложной — и аварии происходят, и пешеходы попадают в ДТП из-за несоблюдения правил безопасности дорожного движения», — заключил глава краевого центра.