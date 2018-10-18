В Краснодаре открывают новую троллейбусную линию на Восточно-Кругликовской

С 19 октября в Краснодаре заработает новая троллейбусная линия, которую продлили по ул. Восточно-Кругликовской до ул. Домбайской

Накануне специалисты МУП «КТТУ» провели техническую обкатку нового участка. По ее результатам принято решение о запуске линии в эксплуатацию.

«Троллейбусные маршруты № 21 и № 31 будут следовать до ул. Домбайской. Троллейбусная линия продлена от ул. Черкасской на 1,3 км, установлены 85 новых опор контактной сети, устроены 4 заездных кармана, в дальнейшем запланирована установка остановочных павильонов», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Таким образом, теперь троллейбус маршрута № 21, по которому перевозку осуществляет 13 троллейбусов в рабочие и 8 троллейбусов в выходные и праздничные дни, свяжет Домбайскую с улицей Круговой. А троллейбус маршрута № 31, на котором работают 11 троллейбусов в рабочие и 8 в выходные дни, будет ходить до Домбайской от железнодорожного и автовокзала Краснодар-I.

«Путь следования этих маршрутов будет организован в прямом и обратном направлениях от ул. 40-летия Победы по ул. 1-го Мая, Черкасской, Восточно — Кругликовской и до перекрестка с Домбайской», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что продление троллейбусной линии позволит существенно улучшить транспортное обслуживание жителей этого микрорайона.