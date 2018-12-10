С Улюкаева взыскали 130 млн рублей штрафа

С бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева взыскали штраф в 130 млн рублей

Об этом сообщила адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. Информацию о выплате штрафа подтвердили и в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

«Приставом-исполнителем взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 миллионов рублей, назначенный Улюкаеву А.В. Замоскворецким районным судом», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы УФССП России по Москве.