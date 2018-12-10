С Улюкаева взыскали 130 млн рублей штрафа
С бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева взыскали штраф в 130 млн рублей
Об этом сообщила адвокат Улюкаева Лариса Каштанова. Информацию о выплате штрафа подтвердили и в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.
«Приставом-исполнителем взыскан уголовный штраф коррупционной направленности в размере более 130 миллионов рублей, назначенный Улюкаеву А.В. Замоскворецким районным судом», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы УФССП России по Москве.
Как сообщали Юга.ру, Улюкаева обвинили в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, министр вымогал эти деньги за положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению 50% государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть». Приговор в отношении бывшего министра вынесли 15 декабря 2017 года. В апреле ему смягчили наказание.
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