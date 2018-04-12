Суд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву, смягчив приговор

Мосгорсуд признал законным и обоснованным приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет колонии строгого режима за взятку

При этом суд смягчил приговор, разрешив экс-чиновкнику занимать государственные должности.

«Приговор в отношении Улюкаева изменить, исключить из приговора запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов без удовлетворения», — цитирует «Интерфакс» вердикт судьи апелляционной инстанции.

Таким образом, приговор в отношении Улюкаева вступил в законную силу и стал обязателен для исполнения.

В ходе заседания экс-министр попросил оправдать его, так как по его убеждению, приговор был основан на предположении и содержит существенные противоречия.

«Это не что иное, как торжество презумпции виновности», — заявил Улюкаев в последнем слове.

Защита после заседания заявила, что продолжит добиваться его оправдания в кассационной инстанции. По мнению адвокатов, приговор суда первой инстанции основан на домыслах, а гособвинение не предоставило реальных доказательств вины Улюкаева.

В свою очередь прокурор Борис Непорожный заявил, что вина бывшего министра подтверждается в том числе «правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу».

Сам Игорь Сечин — главный свидетель гособвинения по делу Улюкаева, посетивший заседание, заявил, что дача показаний в суде по этому делу экс-министра для него — дело чести.

«Для меня это было дело чести, я чувствовал свою ответственность за то, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат, и поэтому пришел в суд, как только у меня появилась возможность», — приводит слова Сечина телеканал «Россия 24».

Сечин подтвердил на заседании, что Улюкаев требовал от него «незаконного вознаграждения». По его словам, «он сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал».

Как сообщали Юга.ру, приговор в отношении Улюкаева был вынесен 15 декабря. Его обвинили в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, которую, по версии следствия, министр вымогал за положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» осуществить сделку по приобретению 50% государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть».