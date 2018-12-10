Краснодарского журналиста Хижняка задержали после свидетельств казаков-дружинников. Тех же, что фигурировали в деле рэпера Хаски

В Краснодаре 10 декабря пройдет суд над фотокорреспондентом МИА «Россия сегодня» и «Кубань 24» Николаем Хижняком, которого заподозрили в мелком хулиганстве

О случившемся рассказал адвокат Хижняка Алексей Аванесян. У себя в фейсбуке он написал, что Хижняка задержали двое сотрудников ППС в ночь с 8 на 9 декабря на перекрестке улиц Красной и Гимназической. Журналиста привезли в отдел полиции на улице Садовой, как утверждает Аванесян, «под предлогом проверки документов и подозрению в совершении какого-то преступления». «Там в его отсутствие "нарисовали" на него протокол по мелкому хулиганству. Не обошлось, как всегда, без казаков-дружинников, которые назвались свидетелями и написали под копирку объяснения. Примечательно, что это те же самые казаки, что и записались свидетелями по делу в отношении рэпера Хаски. И эта та же самая смена ППС, которая задерживала музыканта», — подчеркнул адвокат.

Аванесян назвал порочной практикой привлечение казаков-дружинников в качестве единственных свидетелей по административным делам. «Судьи закрывают на многие сутки бедолаг, как и свои глаза на сфабрикованные материалы, даже не вызывая в суд подобных "свидетелей"», — написал адвокат. Заседание пройдет в 12:00 в Первомайском районном суде.

Аванесян привел слова своего подзащитного, который рассказал, что шел ночью из бара, в 200 метрах от дома к нему подошли полицейские и попросили документы. Он показал два своих удостоверения журналиста с фотографиями. Сотрудники попросили Хижняка пройти в машину, чтобы подтвердить личность. «Я согласился. А они меня взяли и повезли сначала к какому-то зданию на улице Красноармейской, а затем в отдел на Садовую, 110. Уже там я узнал, что (внимание!) я шел по улице Красной, якобы вел себя неадекватно, сильно матерился, нарушал общественный порядок, на требования сотрудников полиции прекратить никак не реагировал. Два казака по форме написали объяснения, в которых сообщили, что были свидетелями моего поведения. Это ложь! Их там не было», — заявил Хижняк.

После составления протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ задержанного оставили на ночь в отделе полиции, а утром отпустили, отобрав письменное обязательство о явке в суд. Хижняк утверждает, что ему предлагали не доводить дело до суда, признать вину и уйти со штрафом, однако он отказался.