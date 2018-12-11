«Я в курсе, что я подписал. Там было темно». Как в краснодарском суде развалилось дело задержанного журналиста Хижняка

В Первомайском районном суде Краснодара 11 декабря прошло второе заседание по административному делу фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» и «Кубань 24» Николая Хижняка — его заподозрили в мелком хулиганстве.

Во второй день допрашивали свидетелей — задерживавших журналиста полицейских и казака, который был свидетелем преступления. По итогам заседания судья постановила прекратить производство по делу Хижняка. Журналистка портала Юга.ру побывал в суде и записала самые интересные моменты заседания.

Зал, в котором проходило заседание, находится на втором этаже Первомайского районного суда. Посадочных мест для зрителей немного, половина присутствующих в зале — адвокаты. Защита просит начать допрос свидетелей с представителя казачества.

Денис Токарь работает дружинником в Екатеринодарском районном казачьем обществе. В ночь с 8 на 9 декабря он нес дежурство на улице Красноармейской, 55, там он впервые увидел Хижняка. По его словам, двое полицейских подвели Николая к патрульному автомобилю. Токарь сказал, что у журналиста был «возбужденный вид, шаткая походка, запах перегара», он махал руками и бранился. Свидетельские показания он писал не сам, их записали с его слов. Аванесян спросил дружинника, указал ли он в документе, где это происходило? Токарь сказал, что на Красноармейской, 55. Однако в деле сказано, что правонарушение произошло на пересечении улиц Красной и Гимназической.

Дружинник: ...Нет, я не был там. Адвокат: Тогда что, этот документ — фикция? Дружинник: Нет, все остальное верно. Место написано неправильно. Адвокат: Но вы же его подписали. Дружинник: Я в курсе, что я подписал. Там было темно.

Следующим свидетелем был младший сержант полиции Александр Балеев. Он писал рапорт о том, что журналист совершил мелкое хулиганство. Адвокат спросил у полицейского — а что в вашем понимании «мелкое хулиганство»? Тот перечислил: грубое нарушение правопорядка, выраженное явным неуважением к обществу, грубая нецензурная брань, приставание к гражданам, повреждение чужого имущества.

Адвокат: Какое имущество повредил Хижняк? Полицейский: Ничего не повредил. Адвокат: К каким гражданам он приставал? Полицейский: Ни к кому не приставал. Адвокат: Какие конкретно нецензурные слова он высказывал? Полицейский: Нецензурные слова были…

Адвокат Алексей Аванесян так и не смог выяснить у сотрудника полиции, какими матерными словами бранился журналист. На некоторые вопросы полицейский не ответил. Просто промолчав. В конце концов выяснилось, что Балеева и вовсе не было на пересечении улиц Красной и Гимназической, где задержали Хижняка , а мелкое хулиганство, по версии полицейского, журналист совершил на улице Красноармейской.

Последним свидетелем был еще один полицейский — Дмитрий Калашников. Отвечая на вопрос адвоката, он сказал, что Хижняк совершил административное правонарушение на улице Красноармейской, 55. В рапорте было сказано, что журналиста задержали на улице Красной, 64. Полицейский рассказал, что журналист шел по улице Красной «шаткой походкой», сотрудники попросили у него документы. Хижняк показал журналистские удостоверения с фотографиями, других документов у него не было. После этого его пригласили пройти на Красноармейскую, где стоял служебный автомобиль полицейских, чтобы пробить его по базам. Калашников подтвердил, что на улице Красной Хижняк не совершал правонарушений.

Судья: А что именно [Хижняк] совершил на Красноармейской, 55? Полицейский: Он начал грубо разговаривать, постоянно тыкал, я его неоднократно просил не тыкать. Выражался нецензурной бранью. [На видео с камер видно], как гражданин размахивал руками.

При этом Калашников не изобразил, как именно Хижняк размахивал руками и не сказал, сколько раз это произошло, настаивая, что это видно на видео. Полицейский на вопросы адвоката и судьи ответил, что за форму его журналист не хватал, сопротивления не оказывал и не замахивался на него. Другому адвокату журналиста Янне Галаган он сказал, что составлял рапорт на Красноармейской, прямо на улице. По его словам, там было светло и ничего не мешало, этот же полицейский записал показания дружинника.

После этого адвокат показал судье видео с камер ЕДДС — на них в указанное в рапортах время на Красной, 64 не видно задержания журналиста. В 1:09 двое сотрудников полиции уже шли с журналистом по Красной — это видно по записи с другой камеры, на пересечении с улицей Гоголя.

Аванесян выразил общее мнение адвокатов: по его словам, юристов достало, что полицейские фальсифицируют протоколы в погоне за «палками». Адвокат Кондрат Горишний попросил суд исключить из дела рапорты полицейских и объяснения казака-дружинника, потому что они противоречат КоАП, получены с нарушениями закона и противоречат постановлению пленума Верховного суда о рассмотрении дел об административных правонарушениях.