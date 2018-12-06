Из-за разрушенного моста в Сочи изменили схему движения автобусов

Краснодарский край

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В селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи временно изменили схему движения автобусов

Общественный транспорт будет ездить по обычному маршруту с остановкой перед мостом, где пассажиры смогут пешком перейти участок дороги длиной в несколько метров и пересесть на другой автобус, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 6 декабря в Адлерском районе Сочи после сильных дождей разрушилась временная дорога, которую сделали для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка на время восстановления моста, разрушенного паводком в середине ноября.

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Сейчас для проезда автомобилей открыт объездной путь: до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем съезд на совмещенную дорогу Адлер — Красная Поляна.

В район моста уже подошла спецтехника и машины с щебнем. Работы по восстановлению временной дороги начнутся после того, как спадет уровень воды в ручье. Если погода не помешает, насыпь планируют восстановить к утру 7 декабря.

Дороги Общественный транспорт Сочи Стихийные бедствия Строительство Транспорт
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