Из-за разрушенного моста в Сочи изменили схему движения автобусов
В селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи временно изменили схему движения автобусов
Общественный транспорт будет ездить по обычному маршруту с остановкой перед мостом, где пассажиры смогут пешком перейти участок дороги длиной в несколько метров и пересесть на другой автобус, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 6 декабря в Адлерском районе Сочи после сильных дождей разрушилась временная дорога, которую сделали для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка на время восстановления моста, разрушенного паводком в середине ноября.
Сейчас для проезда автомобилей открыт объездной путь: до пограничного поста в селе Ермоловка, далее через село Ахштырь, затем съезд на совмещенную дорогу Адлер — Красная Поляна.
В район моста уже подошла спецтехника и машины с щебнем. Работы по восстановлению временной дороги начнутся после того, как спадет уровень воды в ручье. Если погода не помешает, насыпь планируют восстановить к утру 7 декабря.
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