Из-за разрушенного моста в Сочи изменили схему движения автобусов

В селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи временно изменили схему движения автобусов

Общественный транспорт будет ездить по обычному маршруту с остановкой перед мостом, где пассажиры смогут пешком перейти участок дороги длиной в несколько метров и пересесть на другой автобус, рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 6 декабря в Адлерском районе Сочи после сильных дождей разрушилась временная дорога, которую сделали для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка на время восстановления моста, разрушенного паводком в середине ноября.