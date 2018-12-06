В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер до 15 м/с

Краснодарский край

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Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды на курорте до 7 декабря

До вечера 7 декабря на территории Сочи местами ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Все городские службы курорта перешли в режим повышенной готовности. 

Спасатели призвали жителей и гостей города принять необходимые меры предосторожности: не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и незакрепленными конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 6 декабря после сильных дождей повредилась временная дорога, которую сделали для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка вместо моста, разрушенного паводком три недели назад.

Погода Сочи
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