В Сочи прогнозируют сильный дождь и ветер до 15 м/с

Жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды на курорте до 7 декабря

До вечера 7 декабря на территории Сочи местами ожидается сильный дождь и усиление ветра с порывами до 15 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Все городские службы курорта перешли в режим повышенной готовности.

Спасатели призвали жителей и гостей города принять необходимые меры предосторожности: не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и незакрепленными конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 6 декабря после сильных дождей повредилась временная дорога, которую сделали для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка вместо моста, разрушенного паводком три недели назад.