В Сочи из-за подтопления обвалился мост через реку

Краснодарский край

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В Сочи 14 ноября обвалилась часть моста через реку Чахцуцыр

ЧП произошло на 4-м км трассы Адлер — Нижняя Шиловка. По предварительной информации, это случилось в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр. Мост подтопило и его часть оказалась разрушенной.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители регулируют движение машин по альтернативным путям объезда.

Сочи Стихийные бедствия
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