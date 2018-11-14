В Сочи из-за подтопления обвалился мост через реку

В Сочи 14 ноября обвалилась часть моста через реку Чахцуцыр

ЧП произошло на 4-м км трассы Адлер — Нижняя Шиловка. По предварительной информации, это случилось в связи с повышением уровня воды в русле реки Чахцуцыр. Мост подтопило и его часть оказалась разрушенной.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по мосту, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители регулируют движение машин по альтернативным путям объезда.