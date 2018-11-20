В Сочи открыли проезд по насыпной дороге возле разрушенного моста

В сочинском селе Нижняя Шиловка утром 20 ноября открыли движение транспорта по насыпной дороге рядом с частично обрушившимся мостом через ручей Чахцуцыр

Об этом сообщил глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский в своем инстаграме. Он отметил, что движение организовано по реверсивной схеме для легковых машин и общественного транспорта кроме школьных автобусов.

«Школьный автобус подвозит детей к насыпной дороге, далее они пересаживаются на общественный транспорт», — уточнил Юрковский.