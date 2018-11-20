В Сочи открыли проезд по насыпной дороге возле разрушенного моста

Краснодарский край

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В сочинском селе Нижняя Шиловка утром 20 ноября открыли движение транспорта по насыпной дороге рядом с частично обрушившимся мостом через ручей Чахцуцыр

Об этом сообщил глава администрации Адлерского района Сочи Денис Юрковский в своем инстаграме. Он отметил, что движение организовано по реверсивной схеме для легковых машин и общественного транспорта кроме школьных автобусов.

«Школьный автобус подвозит детей к насыпной дороге, далее они пересаживаются на общественный транспорт», — уточнил Юрковский.

© Фото из аккаунта Дениса Юрковского, www.instagram.com/denis.yurkovskiy
© Фото из аккаунта Дениса Юрковского, www.instagram.com/denis.yurkovskiy
© Фото из аккаунта Дениса Юрковского, www.instagram.com/denis.yurkovskiy
© Фото из аккаунта Дениса Юрковского, www.instagram.com/denis.yurkovskiy

Как сообщали Юга.ру, в Сочи из-за повышения уровня воды в русле реки 14 ноября обвалилась часть моста через реку Чахцуцыр.

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Сегодня с утра открыто движение по насыпной дороге рядом с частично обрушившемся мостом через ручей Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка. Движение организовано по реверсивной схеме для легковых автомобилей и общественного транспорта кроме школьного автобуса. Его габариты не позволяют разрешить проезд по насыпной дороге. Школьный автобус подвозит детей к насыпной дороге, далее они пересаживаются на общественный транспорт.#мост#ручейчахцуцыр#насыпнаядорога#реверс#крайавтодор#нижняяшиловка#адлерскийрайон#

A post shared by Денис Вячеславович Юрковский (@denis.yurkovskiy) on

Дороги Сочи Транспорт
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