В Сочи открыли проезд по насыпной дороге возле разрушенного моста

Сегодня с утра открыто движение по насыпной дороге рядом с частично обрушившемся мостом через ручей Чахцуцыр в селе Нижняя Шиловка. Движение организовано по реверсивной схеме для легковых автомобилей и общественного транспорта кроме школьного автобуса. Его габариты не позволяют разрешить проезд по насыпной дороге. Школьный автобус подвозит детей к насыпной дороге, далее они пересаживаются на общественный транспорт.#мост#ручейчахцуцыр#насыпнаядорога#реверс#крайавтодор#нижняяшиловка#адлерскийрайон#