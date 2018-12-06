В Сочи после ливня разрушился автомобильный мост
В Адлерском районе Сочи 6 декабря после сильных дождей повредилась временная дорога, устроенная для проезда к селам Веселому и Нижней Шиловке
6 декабря с 00:00 до 8:00 в Адлерском районе Сочи прошли интенсивные дожди — выпало около 16,8 мм осадков, сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.
Из-за подъема уровня воды частично разрушился объездной путь, который сделали на время восстановления разрушенного в ноябре моста через реку Чахцуцыр, ведущего к селам Веселое и Нижняя Шиловка.
Ликвидацией последствий стихии занимаются 25 человек и 6 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 14 ноября после паводка обрушилась часть моста через реку Чахцуцыр. 20 ноября в Нижней Шиловке открыли движение транспорта по насыпной дороге рядом с мостом.
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