В Сочи после ливня разрушился автомобильный мост

В Адлерском районе Сочи 6 декабря после сильных дождей повредилась временная дорога, устроенная для проезда к селам Веселому и Нижней Шиловке

6 декабря с 00:00 до 8:00 в Адлерском районе Сочи прошли интенсивные дожди — выпало около 16,8 мм осадков, сообщили в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Из-за подъема уровня воды частично разрушился объездной путь, который сделали на время восстановления разрушенного в ноябре моста через реку Чахцуцыр, ведущего к селам Веселое и Нижняя Шиловка.

Ликвидацией последствий стихии занимаются 25 человек и 6 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.