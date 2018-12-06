Пьяный житель Кабардино-Балкарии до смерти избил кошку. На него завели уголовное дело
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против жителя города Майского, который убил кошку
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Установлено, что 17 ноября двое знакомых выпивали в доме у одного из них. Между мужчинами произошла ссора, во время которой гость схватил кошку хозяина дома и стал бить ее руками и ногами. В результате животное погибло.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшие его гибель). Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 6 декабря в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.
Как писали Юга.ру, 8 ноября краснодарец выкинул из окна многоэтажки от 10 до 15 кошек, после чего на него завели уголовное дело.
В середине ноября полиция Краснодара начала проверку после того, как мужчина до смерти избил дворового кота.
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