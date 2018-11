В Краснодаре около десятка кошек сбросили с четвертого этажа

View this post on Instagram

Кто разбросал котов.?! Автор пишет: . «Сегодня, 8.11 утром на Ставропольской, 183 были обнаружены коты в крови с ушибами, трясущиеся от испуга. - Мы начали звонить в приюты, нам отказывали. Позже услышала крики людей и животных. . Выбежала на улицу и увидела, как коты летят с балкона. С какого - не успела понять, соседи сказали, на 4 этаже. . Отправила видео и фото в приют Матроскин, оттуда приехали волонтеры. Пару котов не забрали, ссылаясь на то, что у них нет ушибов. - Коты все ухоженные, но не приученные к улице, тут они просто умрут. - В дальнейшем будем связываться с приютами чтобы определить их. . По предварительной версии, хозяйка котов попала в больницу и попросила бывшего мужа присмотреть за котами. - Вот он и «присмотрел»... Вызывали полицию.» . Видео: @typodar