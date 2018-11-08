В Краснодаре около десятка кошек сбросили с четвертого этажа

В Краснодаре 8 ноября неизвестные выкинули 10-15 кошек с балкона четвертого этажа

В 11:40 в полицию обратились местные жители и рассказали, что из окна многоэтажки кто-то выбросили животных. По предварительным данным, с балкона четвертого этажа скинули от 10 до 15 кошек.

Уставновлено, что на четвертом этаже находятся пять квартир, которые принадлежат одному владельцу. На стук в дверь и звонки в домофон никто не ответил. Правоохранители выясняют, кто находился в помещении и выбрасывал животных, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он отметил, что на место происшествия приехали зоозащитники, осмотрели животных и забрали тех, кто нуждался в оказании помощи. В ближайшее время защитники должны рассказать о состоянии кошек.