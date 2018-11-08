В Краснодаре около десятка кошек сбросили с четвертого этажа

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 ноября неизвестные выкинули 10-15 кошек с балкона четвертого этажа

В 11:40 в полицию обратились местные жители и рассказали, что из окна многоэтажки кто-то выбросили животных. По предварительным данным, с балкона четвертого этажа скинули от 10 до 15 кошек.

Уставновлено, что на четвертом этаже находятся пять квартир, которые принадлежат одному владельцу. На стук в дверь и звонки в домофон никто не ответил. Правоохранители выясняют, кто находился в помещении и выбрасывал животных, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он отметил, что на место происшествия приехали зоозащитники, осмотрели животных и забрали тех, кто нуждался в оказании помощи. В ближайшее время защитники должны рассказать о состоянии кошек. 

«Если подтвердится факт умышленного причинения вреда здоровью животных, правоохранители будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы», — подчеркнул Артем Коноваленко. 

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Кто разбросал котов.?! Автор пишет: . «Сегодня, 8.11 утром на Ставропольской, 183 были обнаружены коты в крови с ушибами, трясущиеся от испуга. - Мы начали звонить в приюты, нам отказывали. Позже услышала крики людей и животных. . Выбежала на улицу и увидела, как коты летят с балкона. С какого - не успела понять, соседи сказали, на 4 этаже. . Отправила видео и фото в приют Матроскин, оттуда приехали волонтеры. Пару котов не забрали, ссылаясь на то, что у них нет ушибов. - Коты все ухоженные, но не приученные к улице, тут они просто умрут. - В дальнейшем будем связываться с приютами чтобы определить их. . По предварительной версии, хозяйка котов попала в больницу и попросила бывшего мужа присмотреть за котами. - Вот он и «присмотрел»... Вызывали полицию.» . Видео: @typodar

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