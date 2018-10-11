На ракете «Союз» после старта аварийно отключились двигатели. Экипаж остался жив — «Интерфакс»

На российском пилотируемом корабле «Союз» 11 октября после запуска отключились двигатели

По данным источника «Интерфакса», авария с двигателями второй ступени произошла на 119-й секунде. Сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Экипаж жив. Капсула с ними приземлилась в Казахстане.

Международная экспедиция 11 октября на корабле «Союз МС-10» отправилась с космодрома Байконур на МКС. Еще одно место на корабле занимал контейнер с грузом.