В Краснодаре из-за непогоды задержали 11 авиарейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме

Международный аэропорт Краснодар к вечеру 30 ноября заработал в штатном режиме

«Из-за задержек рейсов в предыдущие сутки, а также в связи с обработкой взлетно-посадочной полосы противообледенительной жидкостью в утренние часы, в расписании аэропорта произошли изменения. В течение дня на прилет и вылет было задержано 11 авиарейсов, четыре из них были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По данным на 17:30, все задержанные рейсы и вылетели по маршрутам.