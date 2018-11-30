В Краснодаре из-за непогоды задержали 11 авиарейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме

Краснодарский край

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Международный аэропорт Краснодар к вечеру 30 ноября заработал в штатном режиме

«Из-за задержек рейсов в предыдущие сутки, а также в связи с обработкой взлетно-посадочной полосы противообледенительной жидкостью в утренние часы, в расписании аэропорта произошли изменения. В течение дня на прилет и вылет было задержано 11 авиарейсов, четыре из них были направлены на запасные аэродромы», — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

По данным на 17:30, все задержанные рейсы и вылетели по маршрутам.

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Как сообщали Юга.ру, утром 29 ноября из-за выпавшего снега в аэропорту Краснодара задержали девять рейсов. Из них четыре самолета приземлились в Ростове и Анапе.

30 ноября в городе прогнозировали ледяной дождь и мокрый снег. 

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