В Сочи ожидается непогода и сильный ветер, в горах — лавины

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи жителей предупредили о сильном ветре, дожде и лавиноопасности в горах

«С 18:00 30 ноября до 18:00 1 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 м/с. Утром и днем 1 декабря на курорте местами сильный дождь», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, в соответствии с экстренным предупреждением регионального МЧС России 30 ноября–1 декабря в горах Красной Поляны, выше 2 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасно.

По данным противолавинной службы горного курорта «Роза Хутор», сейчас высота снежного покрова на 2,3 тыс. метров достигла 100 см. Лавиноопасность умеренная (2 из 5).

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в Сочи ночью 28 ноября после сильных дождей уровень воды в реках достиг опасных отметок. Жители двух поселков остались без воды из-за поврежденного водопровода.

А днем 30 ноября из-за схода селя в горах закрыли для посещения рекреационный туристический объект «33 водопада».

Погода Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре ограничат движение на Дзержинского из-за ремонта водопровода
В Краснодаре из-за непогоды задержали 11 авиарейсов. Аэропорт заработал в штатном режиме
Путин поручил разобраться с хищением нефти и газа в Дагестане и избавиться от «Ликойлов» и «Локойлов»
На Ставрополье из-за непогоды закрыли дорогу в направлении Ростова
В Сочи ожидается непогода и сильный ветер, в горах — лавины
Власти Кубани пообещали трудоустроить сотрудников ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити»

Лента новостей

Статьи

«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?»

Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша

Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере

Как Краснодар встречает зиму

Статьи

Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100

И в чем его отличие от других видов топлива

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале