В Сочи ожидается непогода и сильный ветер, в горах — лавины

В Сочи жителей предупредили о сильном ветре, дожде и лавиноопасности в горах

«С 18:00 30 ноября до 18:00 1 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 м/с. Утром и днем 1 декабря на курорте местами сильный дождь», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме того, в соответствии с экстренным предупреждением регионального МЧС России 30 ноября–1 декабря в горах Красной Поляны, выше 2 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасно.

По данным противолавинной службы горного курорта «Роза Хутор», сейчас высота снежного покрова на 2,3 тыс. метров достигла 100 см. Лавиноопасность умеренная (2 из 5).