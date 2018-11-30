В Сочи ожидается непогода и сильный ветер, в горах — лавины
В Сочи жителей предупредили о сильном ветре, дожде и лавиноопасности в горах
«С 18:00 30 ноября до 18:00 1 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 м/с. Утром и днем 1 декабря на курорте местами сильный дождь», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Кроме того, в соответствии с экстренным предупреждением регионального МЧС России 30 ноября–1 декабря в горах Красной Поляны, выше 2 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасно.
По данным противолавинной службы горного курорта «Роза Хутор», сейчас высота снежного покрова на 2,3 тыс. метров достигла 100 см. Лавиноопасность умеренная (2 из 5).
Как писали Юга.ру, в Сочи ночью 28 ноября после сильных дождей уровень воды в реках достиг опасных отметок. Жители двух поселков остались без воды из-за поврежденного водопровода.
А днем 30 ноября из-за схода селя в горах закрыли для посещения рекреационный туристический объект «33 водопада».
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