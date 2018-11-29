В Сочи из-за дождей вышли из берегов реки Псезуапсе и Бзогу

В Сочи ночью 28 ноября после сильных дождей уровень воды в реках достиг опасных отметок

«В Лазаревском районе река Псезуапсе вышла из берегов и подтопила улицу Днепровскую, вода зашла во дворы двух домов. Эвакуация не потребовалась. На данный момент пик паводка уже пройден. В районе Солохаула также вышла из берегов река Бзогу, превентивно ночью были эвакуированы четыре человека, сейчас они уже вернулись в свои дома», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Локальные подтопления произошли в селе Татьяновка Кировского сельского округа. За ночь в районе повалило около 30 деревьев, почти все они уже распилены и вывезены. В общей сложности было задействовано 32 единицы техники и около 200 человек.

В Хостинском районе вода подошла к первому этажу больницы № 3, но подтопления не произошло. За прошедшие сутки в районе сильными порывами ветра повалило три дерева, сейчас их убрали.

В готовности реагирования находятся все силы и средства Сочи — это около 1 тыс. спасателей и 429 единиц техники.