В Сочи закрыли поврежденный селем туристический маршрут «33 водопада»

В Сочи закрыт для посещения рекреационный туристический объект «33 водопада», его инфраструктуру повредили селевые потоки после дождя

«В результате неблагоприятных погодных условий были повреждены элементы обустройства природного объекта "33 водопада". Силами сотрудников Сочинского национального парка уже начаты восстановительные работы. Завершить их планируется в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Устранением последствий стихии займутся работники Головинского участкового лесничества. Им предстоит освободить русло реки от поваленных деревьев и крупных веток, ликвидировать завалы на территории, прилегающей к реке, а также восстановить разрушенные деревянные настилы, помосты и перила пешеходного маршрута.

Работа объекта будет восстановлена в штатном режиме сразу после окончания ремонта, заключили в пресс-службе нацпарка.

Как писали Юга.ру, в Сочи ночью 28 ноября после сильных дождей уровень воды в реках достиг опасных отметок. Жители двух поселков остались без воды из-за поврежденного водопровода.