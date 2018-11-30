В аэропорту Краснодара задержали четыре авиарейса из-за непогоды

Краснодарский край

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В расписании Международного аэропорта Краснодара 30 ноября из-за погодных условий произошли изменения

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По данным на 11:30, на прилет и вылет в краснодарском аэропорту задержали четыре авиарейса, два из которых следовали из Москвы в Краснодар. Эти самолеты отправили на запасной аэродром в Ростове-на-Дону.

Из-за снега и дождя взлетно-посадочную полосу аэропорта Краснодара обрабатывали противообледенительной жидкостью. В 11:10 специалисты закончили, работа аэропорта продолжилась в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта.  

Напомним, утром 29 ноября из-за выпавшего снега в аэропорту Краснодара задержали девять рейсов. Из них четыре самолета приземлились в Ростове и Анапе.

Как писали Юга.ру, в кубанской столице 30 ноября ожидается ледяной дождь и мокрый снег. 

Авиация Аэропорты Краснодар Ростов-на-Дону
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