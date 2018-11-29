Троих пострадавших украинских моряков выписали из больницы в Керчи

Пострадавшие в результате инцидента в Керченском проливе моряки ВМС Украины выписаны из больницы

Все троих пострадавших после задержания госпитализировали в больницу Керчи. После оказания медпомощи их выписали.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина уточнила, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца всех 24 человек, находящихся на задержанных в Керченском проливе кораблях Военно-морских сил Украины. По данным ФСБ, 25 ноября суда нарушили госграницу. Чтобы их остановить российским силовикам пришлось применить силу, в результате чего и были ранены трое моряков.