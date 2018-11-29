Троих пострадавших украинских моряков выписали из больницы в Керчи

Крым, В мире

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Пострадавшие в результате инцидента в Керченском проливе моряки ВМС Украины выписаны из больницы

Все троих пострадавших после задержания госпитализировали в больницу Керчи. После оказания медпомощи их выписали.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина уточнила, что после выписки офицера СБУ и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца всех 24 человек, находящихся на задержанных в Керченском проливе кораблях Военно-морских сил Украины. По данным ФСБ, 25 ноября суда нарушили госграницу. Чтобы их остановить российским силовикам пришлось применить силу, в результате чего и были ранены трое моряков.

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На всех находившихся на борту украинцев завели дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), которая предполагает до шести лет лишения свободы.

После инцидента Украина и Россия обвинили друг друга в провокации, на Украине 26 ноября ввели военное положение. 

Украина
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