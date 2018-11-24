В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня

Краснодарский край

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Власти Краснодара решили изменить место проведения сельскохозяйственных ярмарок, которые раньше работали по выходным на улицах Атарбекова и Одесской

С Атарбекова ярмарка будет размещаться на улице Каляева на участке между Атарбекова и Гагарина. Ярмарка на Одесской временно переехала на Путевую, 5.

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Специалисты провели анализ схемы размещения ярмарок выходного дня и по его итогам решили перенести две торговые точки в более удобные места, рассказал начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков.

Напомним, в краевом центре по субботам с 8:00 до 15:00 работают 11 ярмарок выходного дня:

  1. улица Буденного между Красной и Рашпилевской; 
  2. проспект Чекистов, 9; 
  3. улица Каляева, 198; 
  4. улица Восточно-кругликовская, 26; 
  5. улица Героя Яцкова, 11; 
  6. улица Дзержинского, 213; 
  7. улица Уральская, 168; 
  8. улица Невкипелого, 31;
  9. улица Бершанской, 117;
  10. улица Путевая, 5;
  11. хутор Ленина, улица Огородная, 62.

На ярмарки привозят продукцию более 880 сельхозпроизводителей из 37 районов Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар Сельское хозяйство Торговля Ярмарки
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