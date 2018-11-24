В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня

Власти Краснодара решили изменить место проведения сельскохозяйственных ярмарок, которые раньше работали по выходным на улицах Атарбекова и Одесской

С Атарбекова ярмарка будет размещаться на улице Каляева на участке между Атарбекова и Гагарина. Ярмарка на Одесской временно переехала на Путевую, 5.

Специалисты провели анализ схемы размещения ярмарок выходного дня и по его итогам решили перенести две торговые точки в более удобные места, рассказал начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков.

Напомним, в краевом центре по субботам с 8:00 до 15:00 работают 11 ярмарок выходного дня:

улица Буденного между Красной и Рашпилевской; проспект Чекистов, 9; улица Каляева, 198; улица Восточно-кругликовская, 26; улица Героя Яцкова, 11; улица Дзержинского, 213; улица Уральская, 168; улица Невкипелого, 31; улица Бершанской, 117; улица Путевая, 5; хутор Ленина, улица Огородная, 62.

На ярмарки привозят продукцию более 880 сельхозпроизводителей из 37 районов Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.