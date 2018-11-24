В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня
Власти Краснодара решили изменить место проведения сельскохозяйственных ярмарок, которые раньше работали по выходным на улицах Атарбекова и Одесской
С Атарбекова ярмарка будет размещаться на улице Каляева на участке между Атарбекова и Гагарина. Ярмарка на Одесской временно переехала на Путевую, 5.
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Специалисты провели анализ схемы размещения ярмарок выходного дня и по его итогам решили перенести две торговые точки в более удобные места, рассказал начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков.
Напомним, в краевом центре по субботам с 8:00 до 15:00 работают 11 ярмарок выходного дня:
- улица Буденного между Красной и Рашпилевской;
- проспект Чекистов, 9;
- улица Каляева, 198;
- улица Восточно-кругликовская, 26;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Уральская, 168;
- улица Невкипелого, 31;
- улица Бершанской, 117;
- улица Путевая, 5;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62.
На ярмарки привозят продукцию более 880 сельхозпроизводителей из 37 районов Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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