Возле Геленджика «Газель» опрокинуло ветром

Возле поселка Кабардинка 29 ноября «Газель» перевернулась из-за сильного ветра

На трассе сильный порыв ветра перевернул «Газель». Позже машину подняли и она уехала. Потерпевших в аварии нет.

Глава Кабардинского сельского поселения Григорий Кялов рассказал, что дорога на Новороссийск пока открыта для всех видов транспорта. Власти рекомендуют ограничить движение фурам с большой парусностью, пишут РИА «Новости».