Возле Геленджика «Газель» опрокинуло ветром

Краснодарский край

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Возле поселка Кабардинка 29 ноября «Газель» перевернулась из-за сильного ветра

На трассе сильный порыв ветра перевернул «Газель». Позже машину подняли и она уехала. Потерпевших в аварии нет.

Глава Кабардинского сельского поселения Григорий Кялов рассказал, что дорога на Новороссийск пока открыта для всех видов транспорта. Власти рекомендуют ограничить движение фурам с большой парусностью, пишут РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае до конца ноября будет действовать экстренное предупреждение из-за непогоды. Сейчас в регионе идет мокрый снег. В Сочи возможны подтопления из-за циклона.

Кроме того, 29 ноября в Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС и отменили занятия в школах.

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