На ремонт дорог Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломераций направят 3,3 млрд рублей в 2019 году

Краснодарский край

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Краснодарский край получит более 3 млрд рублей для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края сообщили, что средства пойдут на ремонт, строительство и содержание дорожной сети в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской городских агломерациях. Из федерального бюджета они получат 2,1 млрд рублей, из регионального — 1,1 млрд рублей.

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Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что в Краснодаре в следующем году планируется отремонтировать более 72,7 км дорог. 

В частности, будет обновлен путепровод по ул. Суворова, по одной улице в поселках Колосистом и Индустриальном, станице Старокорсунской, хуторе Ленина, а также две улицы в станице Елизаветинской.

Самый длинный планируемый к ремонту участок в краевом центре — более 4,3 км — в районе улицы Головатого — от Трубилина до Передовой. Также в рамках проекта будут установлены 10 новых и заменены 56 существующих светофоров.

В этом году в Краснодаре отремонтировали 66 участков дорог. Их общая длина составила более 83 км. Всего за два года в рамках программы отремонтировали 157 км дорог.

Всего в Краснодарском крае в следующем году планируется отремонтировать 600 км дорог.

Дороги Краснодар Новороссийск Ремонт дорог Сочи

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