В план ремонта дорог Краснодара добавили пять улиц

В дополнительный перечень по ремонту улиц в Краснодаре добавили пять новых дорог

В число дополнительных объектов включили дорогу к НСТ «Кубанское яблоко», улицы Гагарина, 1-го Мая от Жлобы до Беговой, а также улицу Октябрьскую в поселке Лазурном и Пластунскую в хуторе Ленина.

Ремонт в хуторе Ленина проведут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», средства на остальные четыре дороги выделят по краевым программам.

«Практически все дороги в рамках федерального проекта отремонтируют в течение лета, когда транспортная нагрузка на магистрали — минимальная», — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Сейчас в городе идет ремонт 47 из 64 объектов, запланированных на 2018 год. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что благодаря экономному использованию краевых и федеральных средств появилась возможность добавить участок улицы Пластунской в хуторе Ленина от Вольной до Наримановской. Дорога ведет к новой школе на 1 тыс. мест, которую в июле начали вводить в эксплуатацию. Оба объекта планируют завершить к 1 сентября.

Кроме того, до конца июля начнется ремонт улицы Кондратенко от Октябрьской до Захарова. В августе стартуют работы на улице Комсомольской от Красной до Кубанской Набережной, Ягодина от Российской до Ростовского шоссе и Скульптора Коломийцева от Ейского Шоссе до Зеленой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С графиком проведения ремонтных работ на улично-дорожной сети Краснодара в 2018 году можно ознакомиться на сайте администрации города.