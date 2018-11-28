На Кубани планируется отремонтировать 600 км дорог за 29 млрд рублей в 2019 году

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о финансировании дорожного фонда края в 2019 году на сессии Заскобрания

«Порядка 25 млрд рублей в 2019 году направляем на дорожное хозяйство. В целом расходы на дороги в будущем году будут не ниже уровня 2018 года — 29 млрд рублей», — сообщил глава региона.

В краевом министерстве финансов уточнили, что объем дорожного фонда в 2019 году составит 24,7 млрд рублей. В том числе, более 18 млрд рублей планируется направить на автодороги регионального значения, а 4 млрд рублей предоставят в виде субсидий муниципальным образованиям на улучшение местных дорог.

На эти средства планируется отремонтировать около 600 км дорог, реконструировать мосты, восстановить пострадавшие от ЧС в нескольких районах участки дорог, установить светофоры и т. д.

Также в следующем году предполагается строительство 19 км обхода ст. Ленинградской с четырьмя транспортными развязками, начнется подготовка к строительству дальнего северного обхода Тимашевска, призванного решить проблему пробок на пути в Крым.

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Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что в Краснодаре в следующем году планируется отремонтировать более 72,7 км дорог. Работы проведут по программе «Безопасные и качественные дороги». Деньги на ремонт выделят из федерального, краевого и городского бюджетов.

Бюджет Дороги Ремонт дорог
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