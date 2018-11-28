В Адыгее для сохранения ландшафта вокруг дольменов решили изменить законодательство
Глава Адыгеи поддержал предложение представителей Русского географического общества (РГО) о необходимости установить границы охранных зон памятников
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В основном это касается сохранения объектов археологии и окружающего ландшафта. К примеру, вокруг дольмена предлагается создать зону охраны на 50 метров по периметру.
«Раньше в республике насчитывалось около 1,5 тыс. дольменов, за последние 150 лет из-за антропологического воздействия они практически исчезли, осталось только два целых дольмена, еще два восстановлены археологами в 2013 году. Поэтому необходимо заботиться как о сохранении памятников, так и о культурно-исторической и ландшафтной зоне вокруг них», — сообщил председатель регионального отделения РГО Игорь Огай.
На заседании совета при главе Республики Адыгея по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 28 ноября в Доме правительства Адыгеи, Мурат Кумпилов поддержал предложение РГО и дал поручение изучить его для внесения инициативы в качестве поправок в законодательство региона.
«Культурное наследие Адыгеи — это наше богатство и одновременно ценный ресурс. Сегодня многое делается для его сохранения и грамотного использования. К примеру, в этом году в республике создано волонтерское движение "Сохраним корни", направленное на сбережение уникальных памятников истории и природы, в частности, самшита колхидского и дольменов. Это нужные и важные шаги для сохранения нашего богатейшего культурно-исторического наследия», — отметил Кумпилов.
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Он рекомендовал расширить круг участников волонтерского движения, объединить усилия органов власти, научных деятелей и общественности в работе по сохранению объектов культурного наследия.
Глава Адыгеи указал на недостаточную работу в борьбе с черными копателями и поручил наладить эффективное взаимодействие с МВД для выявления и пресечения преступлений, связанных с повреждением или разрушением объектов культурного наследия. Мурат Кумпилов подчеркнул, что такие объекты необходимо рассматривать в одном контексте с памятниками природы, среди которых древние черкесские сады и священные рощи адыгов.
В целом в Адыгее за десять лет число выявленных памятников истории выросло на 143% — с 1 тыс. 574 в 2008 году до 3 тыс. 825 в 2018-м.
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