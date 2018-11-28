Экологи потребовали от Рослесхоза взыскать ущерб с минприроды Кубани из-за вырубки лесов

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал Рослесхоз взыскать ущерб с министерства природных ресурсов Краснодарского края за незаконно вырубленные леса на охраняемых территориях

Как сообщали Юга.ру, в сентябре WWF заявил, что в Краснодарском крае продали 45 охраняемых лесных участков, запрещенных к вырубке. По предварительным расчетам, ущерб государству при вырубке деревьев на этих участках может составить около 136 млн рублей.

В связи с этим Рослесхоз провел внеплановую проверку, которая подтвердила нарушения. От министерства потребовали устранить нарушения и привлечь должностных лиц к ответственности.

Однако в WWF заявили, что осталось неясным, какие меры примут для взыскания ущерба за уже вырубленные леса на охраняемых территориях. Поэтому фонд направил еще один запрос в Рослесхоз.

Ведомство установило, что из 45 участков, перечисленных фондом, только 6 действительно наделены статусом особо защитных участков. На четырех из них лес вырубили в результате преступных действий минприроды края, сообщили в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» WWF России.