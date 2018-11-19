На Кубани утвердили план развития лесного фонда на 10 лет

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, которым утвердил десятилетний план развития лесного фонда в регионе

«В план включена характеристика текущего состояния лесов, их дальнейшее использование, охрана, защита и воспроизводство. Кроме того, дана оценка экономической эффективности их освоения. Документ базируется на основах лесного законодательства РФ и принят на десятилетний период с 2019 по 2028 годы», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В министерстве природных ресурсов Краснодарского края пояснили, что мероприятия, описанные в документе, разработаны на основании результатов анализа состояния лесов Кубани.

Планируется, что соблюдение плана позволит вывести на новый уровень работу по сохранению и использованию лесного комплекса региона. К примеру, площадь лесных насаждений, погибших от пожаров, к 2028 году предполагается свести к нулю благодаря усилению профилактических мер — устройству противопожарных барьеров, контролю за выжиганием сухой травы, организации пунктов противопожарного инвентаря.

Также планируется свести к минимуму потери фонда от вредителей и болезней леса. Для этого будет проводиться специальный мониторинг, а также разработают программу защиты леса. Особое внимание будет уделено тому, чтобы площади сплошных рубок деревьев не превышали площади новых насаждений.

Леса занимают 22,3% территории Краснодарского края — ими покрыто более 1,5 млн гектаров. Преобладают твердолиственные породы — 85,1%. Самая распространенная пород — дуб, на долю хвойных насаждений приходится 4,8%.