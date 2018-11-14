В Адыгее на площади 10 га заложили ореховый лес

В Адыгее 13 ноября завершили посадку деревьев на площади 10 га, где через пять лет должен появиться лес

В течение нескольких дней в Красногвардейском районе на площади 10 га высадили более 26 тыс. саженцев черного ореха. Также посадили 2,5 тыс. саженцев тополя.

«Сеянцы ореха черного и саженцы тополя были выращены в питомнике Майкопского лесничества. Уже через пять-шесть лет саженцы сформируют лес. Все это время сотрудники лесничества и волонтеры будут ухаживать за высаженными саженцами», — сообщили в пресс-службе управления лесами Республики Адыгея.

Деревья посадили в рамках акции «Живи лес». В мероприятии принимали участие студенты-экологи Майкопского технологического госуниверситета, сотрудники лесничества и лесопожарной охраны.

Старт экологической акции по восстановлению редких лесов дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Вместе с лесоводами и активом школьных лесничеств станицы Курджипской и поселка Первомайского Майкопского района руководитель региона начал закладку каштановой и ореховой рощи.