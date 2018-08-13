«Поддерживаем Россию внутри вражеского государства». Атаман из Сиднея Семен Бойков — о жизни австралийских казаков

В 2017 году в СМИ появилась информация, что к Кубанскому казачьему войску решили примкнуть австралийские казаки. В пресс-службе войска заявили, что о таких планах им не сообщали, но они готовы встретить австралийских коллег. Если те приедут. После этого целый год никаких официальных новостей по поводу сотрудничества и встреч австралийских и кубанских казаков не поступало. Портал Юга.ру решил разобраться в ситуации и узнать подробнее об австралийском казачестве.

После Октябрьской революции и Гражданской войны территорию российского государства покинуло множество казаков. Одна из самых больших диаспор сейчас находится в Австралии — там проживает более 10 тыс. потомков забайкальских казаков. Один из этих потомков — 28-летний Семен Бойков, главная медийная фигура австралийского казачества. В публикациях СМИ его называют «атаманом Австралийского Посольского отдела Забайкальского казачьего войска» и рассказывают о пророссийских акциях австралийских казаков, западная пресса обвиняет в сотрудничестве с войсками непризнанной Донецкой народной республики. Атаман Семен Бойков рассказал Денису Куренову о том, как казаки оказались в Австралии и почему официально они не входят ни в какое российское казачье войско, почему его обвиняли в причастности к крушению Boeing 777 в Донецкой области, а также о борьбе с антироссийской пропагандой на Западе и о том, что Всероссийское реестровое казачье войско должен возглавить Владимир Жириновский.

Эмиграция казаков в Австралию

Предки большинства современных австралийских казаков раньше жили в Забайкалье. Забайкальское казачье войско было сформировано в 1851 году для защиты империи от Монголии и Китая. Во время Гражданской войны забайкальское казачество воевало против большевиков под руководством атамана Григория Семенова и барона Романа Унгерна. После поражения Белого движения практически все казаки эмигрировали из страны.

«Первые белогвардейские казачьи станицы на территории Австралии стали появляться уже в 20-е — 30-е годы, — рассказывает Бойков. — В Мельбурне, например, была станица имени генерала Корнилова. Также станицы были в Брисбене, в Сиднее — там занимались сохранением традиций казачества. В состав этих станиц входили казаки-эмигранты, полковники, офицеры, атаманы, генералы, хорунжие, военнослужащие Русско-японской, Гражданской, Первой мировой войн. Сейчас все эти люди похоронены на кладбищах Австралии». Однако предки самого Бойкова переехали в Австралию несколькими десятилетиями позже. Часть забайкальских казаков после Гражданской войны эмигрировали в Маньчжурию , где были созданы около 20 станиц. «Моего прадеда 1916 года рождения вынесли из страны буквально на руках», — утверждает Бойков. После разгрома японской армии в 1945 году многие казачьи деятели Белого движения из Маньчжурии были арестованы и расстреляны, в том числе и генерал Семенов. Тем не менее многие казаки продолжали жить на этой территории.

Массовая эмиграция в другие страны началась в пятидесятые годы, после того как территория была передана Китайской Народной Республике. Большинство представителей казачьей диаспоры покинули Маньчжурию. Некоторые вернулись в Советский Союз, где им разрешили разместиться в Казахстане. Те же, кто не доверял советской власти, уезжали в другие страны. «Ехали — кто куда: Бразилия, Аргентина, Новая Зеландия… Мои предки отправились в Австралию», — рассказывает Бойков. Первоначально казачьи поселения формировались возле появлявшихся православных церквей. По словам Бойкова, было построено больше 40 храмов и около 150 русских школ — и все это диаспора сделала самостоятельными усилиями. «Благодаря компактности проживания нашей диаспоре удалось сохранить православную веру и строгий монархически-патриотический образ жизни. Многие семьи жили по соседству как в Забайкалье, так и в Маньчжурии, и в Австралии», — говорит Бойков. Однако к началу восьмидесятых годов многие из основателей казачьих поселений уже умерли, станицы фактически переставали существовать, а многие эмигранты ассимилировались и стали ощущать себя австралийцами.

Современные австралийские казаки «В начале девяностых, во время возрождения казачества в России, многие из наших дедов ездили в Россию и вступали в союзы казаков, чтобы наконец-то стать казаками юридически, официально», — рассказывает Бойков. Однако массового возвращения в Россию все же не было. По словам Бойкова, это связано с юридическими трудностями получения российского гражданства. «Это очень наболевший вопрос. Мы обращались к Путину, Медведеву, Лаврову, даже к патриарху… С трибун все говорят: "Да, да, да, мы будем давать гражданство всем русским". Но до сих пор этот вопрос никак не решается. Мы не можем этого понять. Власти предоставляют гражданство России каким-то боксерам, неграм, французским актерам, тем, кто убегает от европейских налогов. А наши деды умирают и не могут получать российское гражданство. Нам больно на это смотреть», — говорит Бойков.

Проблема при получении российского гражданства состоит в том, что сначала австралийским казакам надо предоставить отказ от имеющегося гражданства Австралии. «Да, это звучит очень патриотично — давайте откажемся от австралийского паспорта и станем гражданами России, — продолжает Бойков. — Но у нас здесь могилы предков, собственность, имущество, бизнес, источники доходов. Мы не можем просто так взять и отказаться от всего этого. Вот, например, в Израиле все очень просто — достаточно, чтобы у тебя бабушка была еврейкой и все, тебе сразу оформляют гражданство. И в Советском Союзе с этим тоже было легко». Подытоживая эту тему, Бойков говорит о западном влиянии на российскую политику: «К сожалению, в 1991 году миграционную политику в нашей стране разработали с участием советников с Запада. А их цель состояла в том, чтобы лишить Россию огромного потенциала зарубежного. Сначала под влиянием Запада развалили Советский Союз, а потом сделали слабое государство». Тем не менее не так давно произошло то, что можно назвать возрождением австралийского казачества. В нулевые годы на территории Австралии появились пять казачьих станиц, а также Посольский Австралийский отдел Забайкальского казачьего войска. Центральной фигурой возрождения австралийского казачества стал атаман Семен Бойков.

«Из австралийского юноши в пророссийского человека» Атаман Бойков родился в 1990 году. Он — эмигрант в пятом поколении. Бойков рассказывает, что вырос в семье священника, в которой «удавалось сохранить русский язык и воспитывать в духе любви к России». «Никогда австралийцами себя не ощущали, были чужими здесь. Я себя считаю русским», — говорит Бойков. Решающую роль в его идентификации сыграло обучение в Сретенской духовной семинарии, куда он поступил в 2008 году: «Можно сказать, что когда я там учился, меня… ну нельзя же сказать "завербовали", да? В общем, я попал под влияние правильных пророссийских элементов. Из австралийского юноши начали формировать пророссийского человека».

Особенно в своем становлении он выделяет роль отца Тихона Шевкунова, которого именуют «духовником Путина»: «Это очень человек влиятельный — и в церкви, и в государстве, и в обществе. Он всегда активно поддерживал все, что связано с воссоединением заграничных церквей с Московской патриархией и в целом духовно-культурное воссоединение эмиграции, диаспор русских с Россией». «Формирование пророссийского человека» должно было начаться со вступления Бойкова в казачество и получения казачьего удостоверения. Созвонившись с казаками из Австралии, он узнал, что желание вступить в Забайкальское войско есть у многих. Однако возникла проблема бюрократического характера: для того, чтобы вступить в казачье реестровое войско, необходимо было иметь российское гражданство. Помочь обойти эту проблему Бойкову и австралийским казакам взялся тогдашний атаман Забайкальского казачества Сергей Бобров.

Возрождение Забайкальского казачьего войска в современной России началось в 1990 году. В 1997 году войско внесено в государственный реестр казачьих обществ в России. Осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа. Организационно в его состав входит три отдельских казачьих общества: Агинское, Верхнеудинское, Читинское. Штаб Забайкальского военного казачьего общества расположен в Чите. Атаманом войска в 2014 году стал Геннадий Чупин. По состоянию на 2011 год численность войска составляет 6067 человек.

Историко-культурное общество Издание «Чита.ру» называет атамана Боброва полковником ГРУ, уволившимся из армии. Бойков считает именно Боброва одной из самых важных фигур, способствовавших образованию казачьего общества в Австралии. «Он к нашему вопросу подошел с очень большим энтузиазмом. Правильно сообразил, что иметь заграничное подразделение Забайкальского войска очень полезно и выгодно — по соображениям историческим, духовным, моральным. Мы приступили к вопросу о формировании посольского подразделения войска за границей. И тут у нас начался бюрократический ад. Не было до этого никогда такой практики, где казачьи общества в другом государстве. К тому же в западном государстве, которое находится в антироссийском лагере», — отметил Бойков. В результате создать официальную структуру внутри Забайкальского казачьего войска Бойкову и Боброву не удалось. В итоге Посольский Австралийский отдел Забайкальского казачьего войска был официально зарегистрирован в Австралии как историко-культурное общество Zabaikal Cossack Society of Australia в 2011 году. На казачьем кругу атаманом австралийских казаков был избран Семен Бойков.

Атаман считает, что австралийские казаки имеют право считать себя частью российского казачьего войска, и проводит аналогии с заграничными церквями: «Мы имеем моральное и духовное право считать себя частью Забайкальского войска. Это как с церковью. Наша юридически — австралийская, оформлена на городской совет, нигде не прописано, что она принадлежит Московской патриархии. То же самое и с нашим обществом казачьим. Мы приняли добровольное решение считать себя подразделением Забайкальского казачьего войска. И значит, мы являемся его частью». В 2013 году были созданы четыре австралийские станицы — Мельбурнская, Данденонгская, Джелонгская и Тасманская. А в 2015 году еще две — Аделаидская и Брисбенская. Никакого официального юридического статуса эти станицы в Австралии, естественно, не имеют. К тому же сам Бойков поясняет, что станицами все это называется лишь номинально: «У нас есть станицы в крупных городах. Там станичное управление, атаманы на местах. Но компактного проживания среди казаков уже, увы, почти нет. Некоторые по сотне километров живут друг от друга. Станица — это означает просто "общество"».

«Отстранение» атамана Бойкова В 2013 году Бобров перестал быть атаманом Забайкальского казачьего войска. После этого у главы австралийских казаков Бойкова стали возникать проблемы с российскими коллегами. Но все же Бобров не переставал поддерживать австралийского атамана. «Пришло письмо от [председателя Комиссии по вопросам международной деятельности казачьих обществ и объединений Совета по делам казачества при Президенте РФ] Васнецова — расформировать станицы и вместо них создать офисы. Я прочитал бумагу и обалдел. Что это такое? Боброву звоню и жалуюсь — мол, что это. А он мне говорит: "Значит так, Михалыч, слушай меня внимательно. Вы являетесь казаками, можете делать все что хотите. Посылайте всех *****"», — смеется Бойков. По словам Бойкова, в России намного лучше относятся к казакам во Франции и в США. «А ведь немецкие и французские казаки были антироссийскими казаками. На форме кубанской был флаг Америки. Мы, мол, казаки Америки. А мы сразу сказали: нет, мы не казаки Австралии, мы забайкальские казаки на территории Австралии. В России так всегда — бей своих, чтоб чужие боялись, да? Почему-то к чужим относятся намного лучше, чем к своим. Знают, что свои преданные и никуда не денутся. Как иностранная делегация приезжает — все накрывают, угощают, большие спектакли мирового уровня. Олимпиады, футбол и т.д. Для иностранцев это все. А здесь они сразу поняли, что это русские ребята в Австралии, куда они, мол, денутся», — рассказывает Бойков.

Конфликты с новым руководством Забайкальского войска в итоге вылились в «отстранение» Семена Бойкова от должности атамана австралийского отдела. Случилось это в марте прошлого года на заседании совета атаманов Забайкальского казачьего войска. Однако юридической силы это решение не имело, т.к. официально в структуру российского казачества австралийцы не входили, а их общество функционирует по законам своей страны. «Как меня могут отстранить от должности атамана, если я гражданин Австралии и официально в войске не состою?» — задается вопросом Бойков. Новый атаман забайкальского казачества Геннадий Чупин так объяснил «отстранение» Бойкова: «Нас не устраивает формат международной деятельности, которую Семен осуществляет с нашим войском, и поэтому за систематическое нарушение Устава, за неправильное взаимодействие с правлением и за взаимодействие со СМИ Семен освобожден от должности». Ранее Чупин негативно высказался и о деятельности экс-атамана забайкальцев Боброва, который активно взаимодействовал с Бойковым: «Формат работы Боброва приводит ко всякому извращению, а наша задача состоит в том, чтобы в войске была дисциплина и выстроена вертикаль власти, чтобы между всеми казаками было понимание. Решили признать, что проводимая казачьим генералом Бобровым международная деятельность привела к созданию негативных настроений и разнотолков не только в среде забайкальского казачества, но и в среде казаков Австралии».

«Мягкая политическая сила» В австралийском казачьем обществе, возглавляемом Бойковым, состоит около 150 человек. Несмотря на то что общество — историко-культурное, казаки выглядят внешне военизировано, ходят по форме, в знаменах, с погонами, проводят казачьи круги. По словам атамана Бойкова, главная задача австралийского казачьего общества — это осуществление т.н. народной дипломатии. «Это как раз та народная дипломатия, о которой многие сейчас говорят, даже наш президент [Путин]. Мягкая политическая сила. Если во всех странах западного мира казачьи диаспоры будут такими же активными, как казаки в Австралии, то это будет огромный ресурс. Понимаете, мы здесь проводим акции в поддержку возвращения Крыма, в поддержку действий нашей армии в Сирии, в поддержку ДНР, ЛНР. Мы печатаем очень жесткую пророссийскую газету "Рубеж", где мы по полной программе воспитываем западных политиков, критикуем ложь, которая льется в сторону России. Ведь тут постоянно по телевизору — Russian hackers, Russian bombs, Russian spies, Russian interference, Russian missiles. Круглосуточное промывание мозгов», — рассказывает Бойков.

Также атаман говорит, что у них нет возможности использовать в бою шашки, трехлинейки и пулеметы, как это делали его деды. Сейчас, по словам Бойкова, надо вести другую войну — информационную. «Я считаю себя государственником, мы всегда будем поддерживать линию государства, президента страны, очень уважаем главнокомандующего нашего — Путина. И у нас есть уникальная возможность поддерживать Россию изнутри вражеского государства. Этого не могут делать даже ФСБ или батальоны спецназа, потому что в отличие от них мы являемся гражданами этого государства. И заграничные казаки могут в рамках законов Франции, США, Австралии и других стран проводить пророссийскую позицию, лоббировать политиков, депутатов парламента, выступать против, когда лгут против России, наезжают, накладывают санкции. В общем, вести информационную войну. Только тогда они не будут ряжеными. К сожалению, сейчас русские за границей слабо проводят эту работу», — говорит Бойков и в качестве примера предлагает взглянуть на евреев и украинцев, у которых, по его мнению, везде очень сильное лобби. Активная пророссийская позиция Бойкова иногда делает его героем сюжетов местной прессы. Так, например, в ноябре 2014 года в австралийском Брисбене проходил саммит G20. Бойков со своими казачьими коллегами прошел по улицам города с демонстрацией в поддержку российского лидера. «Я им всем объяснял, что наш президент — божий помазанник. Они, по-моему, соглашались. Ну точно не спорили», — рассказывает он. Среди акций «в защиту интересов» была и телеграмма Борису Немцову с обвинением в предательстве русского народа, и торжественная доставка в Сидней копии Знамени Победы, и борьба с «местными бандерлогами» — так Бойков называет украинцев. Так, например, в начале этого года несколько австралийских казаков во главе с Бойковым посетили акцию местных украинцев, посвященную аннексии Крыма. «Да, ездили, немножко проверяли их, чтоб не шибко там выступали про своих героев-бандеровцев. Напомнили им, чей Крым на самом деле», — вспоминает Бойков. Однако иногда активность Бойкова приводит и к проблемами с местными властями.

Проблемы с австралийскими властями Так, в июле 2014 года материал о нем опубликовали австралийское издание The Daily Telegraph и британское The Daily Mail. Они писали о том, что Бойков уехал на Донбасс для помощи «пророссийским повстанцам, сбившим малайзийский боинг». По австралийскому законодательству казаку грозило за это тюремное заключение. Однако он смог оправдаться, заявив, что находится в Чите. «Опубликовали в газете фотографию, где я с шашкой на коне. Мол, я пособник террористов, содействую крушению самолетов. По телевидению австралийскому тоже про меня рассказали. Даже в парламенте на эту тему выступали. Премьер-министр говорил, что таких, как Бойков, ждет депортация по возвращении. А куда меня депортировать? Я родился в этой стране. Я гражданин Австралии, у меня нет другого гражданства», — рассказывает Бойков. Также он отметил, что тогда на него обратили внимание спецслужбы, а некоторые казаки после этого случая покинули историко-культурное общество. «Меня представители ведомств сразу по прилете встретили — в аэропорту. Но потом они поняли, что я не террорист, что казаки австралийские не являются угрозой. Да, многие казаки после этого струсили и написали заявление об уходе из нашего общества. Мол, всех нас арестуют и т.д. Но зато мы разобрались, кто настоящий казак, а кто просто играет в казачество», — говорит Бойков.

Финансирование австралийского казачества На вопрос о финансировании Бойков сразу отшучивается: «Нам ежемесячно перечисляет 500 тыс. долларов ФСБ». После этого он рассказывает, что никаких денег из России австралийские казаки не получали. Единственное, что присылают из России, по его словам, — это георгиевские ленточки. «Ни одну копейку не получаем из России. Читал где-то, что мы от забайкальцев деньги получаем. Да у них не хватает денег, чтобы платить учителям зарплаты, откуда у них деньги для австралийских казаков? Все акции на свои деньги. Газеты на свои деньги печатаем, портреты Путина. Мы все работаем. Я работаю в строительном бизнесе. Казачество не работа для нас, не карьера, это чисто… любительское направление такое. Лично я на нужды казачества 150 тыс. [австралийских] долларов уже точно потратил за последние шесть лет», — рассказывает Бойков. По мнению Бойкова, все эти слухи о российском финансировании распускают те люди, которые не любят Россию и не могут понять, как ее можно любить бесплатно. «Это все байки украинцев и недовольных соотечественников. Люди, которые не любят Россию — либерасты, например, которые за Навального голосуют — они смотрят на нас и пытаются найти оправдание для себя — как же так они в Австралии могут любить Россию? По-любому отрабатывают деньги, по-любому сидят на бюджетных деньгах. У них в голове не укладывается, как человек в Австралии может бесплатно подставлять себя и защищать интересы государства российского. Бесплатно — просто за Родину свою. У них ведь понятия такого нет. Поэтому они и сочиняют эти сказки по поводу бюджетных денег», — рассказывает Бойков.

Отношение к российскому казачеству Через некоторое время после «отстранения» Бойкова с поста атамана он все же нашел общий язык с забайкальскими коллегами. В Кубанское казачье войско австралийцы вступать уже не собираются, однако Бойков очень уважительно относится к кубанским коллегам. «Нам очень нравится Кубанское казачье войско, оно такое конкретное, не ряженое. По нашим оценкам, это самое эффективное казачье войско в России. Мы знаем, что на Кубани проводятся полевые сборы. Мы бы с удовольствием приняли участие в этих сборах, если бы законодательство этого не запрещало. Мы здесь в Австралии тоже выезжаем на природу, многие имеют охотничье оружие, и когда мы бываем в России, всегда стараемся побывать на стрельбище. Но мы понимаем, что этот вопрос очень сложный, особенно со сложившейся в последнее время антироссийской истерией в западном мире. Поэтому мы не хотели бы как-то подставлять ни кубанцев, ни своих ребят. Но мы восхищены, что именно кубанские казаки первыми отозвались на крымские события 2014 года и что это было сделано на уровне целого войска. И это прежде всего заслуга войскового атамана [Николая] Долуды. Но особенно в Австралии уважают за твердый характер и за активную патриотическую деятельность атамана [Таманского отдела Ивана] Безуглого», — рассказывает Бойков.

Иван Безуглый — атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, принимал участие в присоединении Крыма к России. В конце 2017 года ему передали депутатский мандат экс-председателя краевого Законодательного собрания Владимира Бекетова.

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