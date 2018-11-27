Черчесов получил орден «Слава Осетии»
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова орденом «Слава Осетии»
Встреча главы региона с тренером национальной сборной прошла 26 ноября в Доме Правительства Северной Осетии.
Вячеслав Битаров поблагодарил Станислава Черчесова за эмоции, подаренные во время чемпионата мира 2018 года, и вручил орден «Слава Осетии» за большой личный вклад в развитие отечественного футбола и многолетнюю плодотворную деятельность.
«Впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата. Это бесспорно, ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу», — отметил руководитель республики.
Черчесов поблагодарил Битарова и вручил ему футболку сборной России с автографами игроков национальной команды.
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Тренер сборной России по футболу родился в Северной Осетии, в городе Алагир. Под его руководством команде впервые в своей истории удалось выйти в четвертьфинал ЧМ-2018.
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