Автобиография Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря
Чемпион UFC по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов официально представит свою книгу Khabib Time в декабре
Об этом сообщил ТАСС соавтор биографии спортсмена Заур Курбанов.
Как писали Юга.ру, 14 ноября Хабиб Нурмагомедов заявил, что закончил работу над книгой Khabib Time, которую он с соавтором писал два года. Боец представит ее на бизнес-форуме Synergy Global Forum, который пройдет 26 ноября в Москве.
По словам Нурмагомедова, он начал работать над книгой, когда не был уверен, что станет чемпионом по смешанным единоборствам.
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Уже завтра я выйду на сцену «Олимпийского», чтобы принять участие в Synergy Global Forum. С большим удовольствием принял приглашение организаторов. Однако, помимо выступления мне предстоит презентовать свою автобиографию “KHABIBTIME”. Мы работали над книгой 2 года. Тогда, в начале, мы даже и не придавали написанию книги большого значения, занимаясь этим в качестве увлечения. Мы просто вспоминали и фиксировали. Постепенно всё пришло к тому, что уже завтра мы презентуем книгу стране и миру. Приглашаю вас, друзья, на эту встречу! #KhabibTime #sgf2018 @synergyuniversity @z_kurbanov
Хабиб Нурмагомедов — дагестанский боец, чемпион UFC в легком весе. За свою профессиональную спортивную карьеру он провел 27 поединков и ни разу не проиграл.
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Как писали Юга.ру, 7 октября боец одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором и сохранил чемпионский титул, завоеванный в апреле 2018 года.
Чемпионский пояс Хабиба отправится в турне и посетит Краснодар 9 декабря. Поклонники спортсмена смогут сфотографироваться с поясом и поучаствовать в розыгрыше подписанной Нурмагомедовым футболки.
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