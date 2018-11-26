Автобиография Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря

Чемпион UFC по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов официально представит свою книгу Khabib Time в декабре

Как писали Юга.ру, 14 ноября Хабиб Нурмагомедов заявил, что закончил работу над книгой Khabib Time, которую он с соавтором писал два года. Боец представит ее на бизнес-форуме Synergy Global Forum, который пройдет 26 ноября в Москве.

По словам Нурмагомедова, он начал работать над книгой, когда не был уверен, что станет чемпионом по смешанным единоборствам.