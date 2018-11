Автобиография Нурмагомедова поступит в продажу 10 декабря

View this post on Instagram

Уже завтра я выйду на сцену «Олимпийского», чтобы принять участие в Synergy Global Forum. С большим удовольствием принял приглашение организаторов. Однако, помимо выступления мне предстоит презентовать свою автобиографию “KHABIBTIME”. Мы работали над книгой 2 года. Тогда, в начале, мы даже и не придавали написанию книги большого значения, занимаясь этим в качестве увлечения. Мы просто вспоминали и фиксировали. Постепенно всё пришло к тому, что уже завтра мы презентуем книгу стране и миру. Приглашаю вас, друзья, на эту встречу! #KhabibTime #sgf2018 @synergyuniversity @z_kurbanov