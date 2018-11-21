Пояс Хабиба Нурмагомедова отправится в турне и посетит Краснодар

Дагестан, Краснодарский край, Вся Россия

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Чемпионский пояс дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова 9 декабря представят в Краснодаре

Турне пояса чемпиона UFC по России организовал сам спортсмен вместе с компанией Reebok и UFC. Ранее зрители с помощью голосования выбрали пять городов, которые примут участие в акции: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар.

Жители Краснодара 9 декабря в ТРЦ «Галерея Краснодар» смогут сфотографироваться с поясом Нурмагомедова и поучаствовать в розыгрыше. Победители выиграют подписанную футболку от дагестанского спортсмена, сообщили в пресс-службе компании Reebok.

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В своем инстаграме Нурмагомедов отметил, что присутствовать на встречах с фанатами во всех городах он не сможет. 

30-летний Нурмагомедов — первый российский чемпион UFC, он удерживает пояс с апреля 2018 года. В октябре он одержал победу над бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором, успешно защитив свой чемпионский титул. Всего в его спортивной карьере 27 побед и ни одного проигрыша. 

Единоборства Краснодар Хабиб Нурмагомедов
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