Пояс Хабиба Нурмагомедова отправится в турне и посетит Краснодар

Чемпионский пояс дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова 9 декабря представят в Краснодаре

Турне пояса чемпиона UFC по России организовал сам спортсмен вместе с компанией Reebok и UFC. Ранее зрители с помощью голосования выбрали пять городов, которые примут участие в акции: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар.

Жители Краснодара 9 декабря в ТРЦ «Галерея Краснодар» смогут сфотографироваться с поясом Нурмагомедова и поучаствовать в розыгрыше. Победители выиграют подписанную футболку от дагестанского спортсмена, сообщили в пресс-службе компании Reebok.