Пояс Хабиба Нурмагомедова отправится в турне и посетит Краснодар
Чемпионский пояс дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова 9 декабря представят в Краснодаре
Турне пояса чемпиона UFC по России организовал сам спортсмен вместе с компанией Reebok и UFC. Ранее зрители с помощью голосования выбрали пять городов, которые примут участие в акции: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар.
Жители Краснодара 9 декабря в ТРЦ «Галерея Краснодар» смогут сфотографироваться с поясом Нурмагомедова и поучаствовать в розыгрыше. Победители выиграют подписанную футболку от дагестанского спортсмена, сообщили в пресс-службе компании Reebok.
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В своем инстаграме Нурмагомедов отметил, что присутствовать на встречах с фанатами во всех городах он не сможет.
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Reebok придумал хорошее дело - показать мой пояс в разных городах России. Города вы можете выбрать сами на сайте - ссылка в профиле. Пояс настоящий)) Сам приехать к сожалению не смогу в это время - но начинаем с малого, а в будущем, может быть что-то и придумаем еще. Так что голосуйте за свои города - за результатами следите в инстаграме @reebok_russia
30-летний Нурмагомедов — первый российский чемпион UFC, он удерживает пояс с апреля 2018 года. В октябре он одержал победу над бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором МакГрегором, успешно защитив свой чемпионский титул. Всего в его спортивной карьере 27 побед и ни одного проигрыша.
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