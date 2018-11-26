Двое приезжих из Тюменской области собирались продать в Сочи 200 граммов наркотиков. Они получили по 9 лет строгого режима
В Сочи вынесли приговор двум жителям Тюменской области, которые пытались провезти наркотики на южный курорт
Летом на посту полиции «Магри» инспекторы ДПС вместе с сотрудниками УФСБ России по краю остановили автомобиль Toyota с водителем и пассажиром из Тюменской области.
Правоохранители во время осмотра нашли в багажнике и салоне машины несколько пакетов с разными наркотическими веществами. Экспертиза показала, что это марихуана, метилэфедрон и амфетамин. Общий вес составил более 200 граммов. Задержанные планировали незаконно сбыть наркотики в Сочи, делая закладки.
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В их отношении возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Суд приговорил обвиняемых к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщили 26 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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