Двое приезжих из Тюменской области собирались продать в Сочи 200 граммов наркотиков. Они получили по 9 лет строгого режима

В Сочи вынесли приговор двум жителям Тюменской области, которые пытались провезти наркотики на южный курорт

Летом на посту полиции «Магри» инспекторы ДПС вместе с сотрудниками УФСБ России по краю остановили автомобиль Toyota с водителем и пассажиром из Тюменской области.

Правоохранители во время осмотра нашли в багажнике и салоне машины несколько пакетов с разными наркотическими веществами. Экспертиза показала, что это марихуана, метилэфедрон и амфетамин. Общий вес составил более 200 граммов. Задержанные планировали незаконно сбыть наркотики в Сочи, делая закладки.