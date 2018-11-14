В Сочи мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Краснодарский край

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В Сочи задержали мужчину, который перевозил синтетические наркотики

Полицейские остановили на посту ДПС «Магри» автомобиль Toyota под управлением жительницы Московской области. При осмотре машины сотрудники ГИБДД нашли у 37-летнего пассажира оклеенный скотчем полиэтиленовый сверток с кристаллическим веществом. Согласно заключению экспертизы, найденное вещество — синтетический наркотик массой более 300 граммов.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГИБДД Наркотики Полиция Сочи
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