В Сочи полицейские нашли у пассажиров такси крупную партию наркотиков

Госавтоинспекторы 7 августа в Сочи остановили машину такси для проверки документов и обнаружили у пассажиров более килограмма наркотиков

35-летний житель Белгородской области за рулем такси нарушил правила дорожного движения, и его оставновили инспекторы ДПС. Во время проверки документов водителя сотрудники ГИБДД обратили внимание на пассажиров автомобиля: парень и девушка нервничали. Полицейские предположили, что молодые люди находятся в состоянии наркотического опьянения.

Во время осмотра такси инспекторы нашли рюкзак пассажиров. В нем было несколько пакетов с порошкообразным веществом светлого цвета. По заключению эксперта, изъятое вещество — N-метилэфедрон массой более 1 кг.

Задержанными оказались 25-летний житель Темрюкского района и 31-летняя гражданка соседнего государства. На них составили протоколы по ст. 6.9. КоАП РФ (Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Суд арестовал молодых людей на 10 суток. Проводится следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.