Житель Черкесска прятал наркотики в грецких орехах и конфетах

В Карачаево-Черкесии задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Черкесска во время закладки наркотиков. При себе у него нашли 15 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в скорлупу грецких орехов и конфетные обертки. Также задержанный показал тайники с наркотиками, которые он собирался продать.

Эксперты установили, что изъятые вещества являются разновидностью синтетического наркотика. По месту жительства у мужчины обнаружили 32 пакета с белым порошком, их отправили на экспертизу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщает 1 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.