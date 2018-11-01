Житель Черкесска прятал наркотики в грецких орехах и конфетах

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Черкесска во время закладки наркотиков. При себе у него нашли 15 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, которые были спрятаны в скорлупу грецких орехов и конфетные обертки. Также задержанный показал тайники с наркотиками, которые он собирался продать. 

Эксперты установили, что изъятые вещества являются разновидностью синтетического наркотика. По месту жительства у мужчины обнаружили 32 пакета с белым порошком, их отправили на экспертизу. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщает 1 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской Республике. 

Как писали Юга.ру, весной в Адыгее сотрудники колонии строгого режима пресекли попытку передачи наркотиков, которые спрятали в шоколадных конфетах. 

Наркотики Полиция Черкесск
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