В школах Краснодара после трагедии в Керчи усиливают пропускной режим

Власти Краснодара обсудили обеспечение мер безопасности в образовательных учреждениях города, особое внимание уделив защищенности школ

Заседание городской антитеррористической комиссии провел замглавы Краснодара Виталий Косенко. В нем приняли участие начальник городского управления МВД Дмитрий Остапенко, руководители структурных подразделений администрации, представители силовых, надзорных и правоохранительных структур, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Всем понятно, почему мы сегодня возвращаемся к этому вопросу. Несмотря на то, что все необходимые меры безопасности принимаются, тем не менее, человеческий фактор никто не отменял. Керченские события — повод для всех нас еще раз проверить, все ли находятся на своих местах, предупреждены и обучены, все ли оборудование работает должным образом, еще раз тщательнейшим образом проверить каждый угол, чтобы исключить даже самую малую вероятность каких-либо угроз и происшествий, в которых могут пострадать дети», — заявил Косенко.

На заседании было отмечено, что на территории столицы Кубани расположены 408 образовательных учреждений. Рабочие группы регулярно ведут их мониторинг на соблюдение требований защищенности. Все городские школы оборудованы тревожными кнопками, их охраняют лицензированные казачьи ЧОПы.

«Продолжается введение в школах и детсадах строгого пропускного режима. Он уже действует в дошкольных образовательных учреждениях и поэтапно вводится в школах— заходить в учебные помещения посетители могут только по предварительному согласованию и в определенное время. Кроме того, локально усиливают контроль на входах-выходах из зданий и территорий образовательных учреждений в течение дня», — сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.