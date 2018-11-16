В Ростове директор департамента транспорта ушел в отпуск в разгар транспортного коллапса

Встреча с населением в департаменте транспорта Ростова прошла без участия его директора Сергея Саенко

Активисты пришли на встречу с множеством вопросов, которые накопились за время реформы транспортной системы в Ростове. К представителям общественности вышел заместитель главы департамента Александр Лисичкин. Он рассказал, что его начальник ушел в отпуск, пишет 161.ru

«Коротко о встрече с участием представителя департамента транспорта. Они довольны реформой и не могут повлиять на перевозчиков. И не хотят расторгать контракты, так как не найдут никого на замену до нового конкурса. Товарищ Саенко ушел в отпуск на неделю», — написал активист Александр Внуков в паблике «Ростовский городской транспорт».

Ранее в интервью на радио «Комсомольская правда» губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил о том, что чиновники пытаются решить проблему с транспортом.

«Сейчас идет некая "притирка" к новой маршрутной сети, этот процесс займет какое-то время. Я с прошлой недели ввел ежесуточный анализ обращений людей из разных точек города. Это означает, что Минтранс и горадминистрация должны максимально быстро находить новые решения — либо удлинять маршруты, либо корректировать», — заявил он.

Как сообщали Юга.ру, реформа транспортной системы в Ростове прошла в конце октября в три этапа. В рамках оптимизации работы общественного транспорта в донской столице открыли новые маршруты и закрыли старые, добавили или сократили количество машин, изменили тип подвижного состава.

Уже после первых изменений начались массовые жалобы ростовчан на работу общественного транспорта. Люди подолгу не могли дождаться автобусов, жаловались на то, что переполненные автобусы и маршрутки проезжают мимо остановок, а также на большие очереди на остановках.