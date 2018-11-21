В Чечне подарили по 100 тыс. рублей семьям, в которых родились мальчики

В Чечне за рождение мальчиков в день рождения пророка Мухаммеда семьям выплатили денежные премии

«В Чечне в день рождения пророка Мохаммада на свет появилось 40 мальчиков. Двадцать один из них получили имена Мохаммад, а остальные названы именами почитаемых мусульманами пророков и эвлияов», — сказано в публикации.

О выплатах семьям, в которых родились девочки, ничего не сказано.

Мавлид ан-Наби — рождение пророка Мухаммеда — отмечают 12 числа третьего месяца Рабиг ал-авваль по исламскому календарю. Этот день празднуют в мусульманских странах по всему миру. Месяц Раби ал-авваль (в переводе — «начало весны»), в который родился пророк Мухаммед, занимает особое место в мусульманском календаре.

Как сообщали Юга.ру, в 2014 году Кадыров заявил о выплате в 1 тыс. долларов семьям с младенцами, рожденными 13 января и названными в честь пророка Мухаммеда.

В 2015 году день пророка Мухаммеда также отмечали в январе. Тогда в республике родилось 152 ребенка, из них 88 мальчиков. Семьям, в которых на свет появились мальчики, из средств регионального общественного фонда выделили по 50 тыс. рублей.