Кубанские школьники впервые напишут «Казачий диктант»
21 ноября в школах Краснодарского края впервые пройдет просветительская акция «Казачий диктант»
«Диктант пройдет в 73 школах, которые оснащены оборудованием для проведения видеоконференций. Участниками проверки знаний станут воспитанники 4,5 тысяч казачьих классов и семи казачьих кадетских корпусов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Задание «Казачьего диктанта» будет состоять из 20 вопросов на тему «Историческое прошлое, культурная жизнь и наследие Кубанского казачьего войска». За каждый правильный ответ участники получат по 5 баллов. Правильные ответы опубликуют на сайтах Союза казачьей молодежи Кубани и Кубанского казачьего войска до 3 декабря.
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Как сообщали Юга.ру, казачьи классы появились во всех школах Краснодарского края в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов на 43 тыс. учеников. Осенью 2017 года в казачьих классах обучались уже более 85 тыс. детей. Сейчас в крае 35 казачьих школ, к концу года их будет 60. В планах руководсва региона сделать 87% школ казачьими.
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