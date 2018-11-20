Кубанские школьники впервые напишут «Казачий диктант»

21 ноября в школах Краснодарского края впервые пройдет просветительская акция «Казачий диктант»

«Диктант пройдет в 73 школах, которые оснащены оборудованием для проведения видеоконференций. Участниками проверки знаний станут воспитанники 4,5 тысяч казачьих классов и семи казачьих кадетских корпусов», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Задание «Казачьего диктанта» будет состоять из 20 вопросов на тему «Историческое прошлое, культурная жизнь и наследие Кубанского казачьего войска». За каждый правильный ответ участники получат по 5 баллов. Правильные ответы опубликуют на сайтах Союза казачьей молодежи Кубани и Кубанского казачьего войска до 3 декабря.