Ограничения движения сняли со всех дорог в Ростовской области

В Ростовской области разрешили движение по всем ранее закрытым из-за снегопада дорогам

В региональном управлении МВД сообщили, что запрет на движение пассажирского транспорта снят полностью утром 18 ноября, передает «Интерфакс». Последней открыли для движения дорогу Азов — Самарское.

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