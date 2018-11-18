Ограничения движения сняли со всех дорог в Ростовской области
В Ростовской области разрешили движение по всем ранее закрытым из-за снегопада дорогам
В региональном управлении МВД сообщили, что запрет на движение пассажирского транспорта снят полностью утром 18 ноября, передает «Интерфакс».
Последней открыли для движения дорогу Азов — Самарское.
Как сообщали Юга.ру, ограничения вводились на восьми дорогах с вечера 16 ноября из-за ухудшения погодных условий.
В начале недели из-за сильных снегопадов на Дону также закрывали участки трасс для пассажирского транспорта. Из-за непогоды произошли крупные ДТП.
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