В Ростовской области ограничено движение на одной трассе

Ростовская область

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Ситуация на дорогах Ростовской области налаживается, погодные условия улучшились

По данным регионального управления МВД, ограничения для транспорта продолжают действовать только на одной трассе — Азов — Самарское. Введенные ранее ограничения на дорогах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский, Головное — Южный — Большая Мартыновка, Пролетарск — Сухой — Большая Орловка, Ростов — Волгодонск с 0-го по 200-й километр и Ростов — Ставрополь со 106 по 150 км сняты.

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Как сообщали Юга.ру, ограничения вводились с вечера 16 ноября из-за ухудшения погодных условий. В начале недели из-за сильных снегопадов на Дону также закрывали участки трасс для пассажирского транспорта. Из-за снегопада произошли крупные ДТП.

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