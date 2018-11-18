В Ростовской области ограничено движение на одной трассе

Ситуация на дорогах Ростовской области налаживается, погодные условия улучшились

По данным регионального управления МВД, ограничения для транспорта продолжают действовать только на одной трассе — Азов — Самарское. Введенные ранее ограничения на дорогах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский, Головное — Южный — Большая Мартыновка, Пролетарск — Сухой — Большая Орловка, Ростов — Волгодонск с 0-го по 200-й километр и Ростов — Ставрополь со 106 по 150 км сняты.