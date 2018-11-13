На Дону из-за снегопада произошло две массовые аварии на трассе. Есть жертвы

Ростовская область

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В Ростовской области на трассе М4 «Дон» из-за непогоды произошло два массовых ДТП

Одна из аварий произошла на 1070-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, столкнулись 13 автомобилей. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Образовалась пробка, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Кроме того, на 1108-м км трассы в Азовском районе произошла еще одна массовая авария. Там столкнулись шесть автомобилей, из которых четыре грузовика и две легковушки. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность на трассах и в Ростове-на-Дону, помогают водителям выталкивать машины, обеспечивают топливом, мелкие ДТП оформляют сразу на месте, добавили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области на двух автодорогах закрыли движение для пассажирских автобусов. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Дону до конца дня сохранится минусовая температура, ожидается небольшой снег с дождем. 

Аварии Автомобили Дороги ДТП Ростов-на-Дону
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