На Дону из-за снегопада произошло две массовые аварии на трассе. Есть жертвы

В Ростовской области на трассе М4 «Дон» из-за непогоды произошло два массовых ДТП

Одна из аварий произошла на 1070-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, столкнулись 13 автомобилей. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Образовалась пробка, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Кроме того, на 1108-м км трассы в Азовском районе произошла еще одна массовая авария. Там столкнулись шесть автомобилей, из которых четыре грузовика и две легковушки. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность на трассах и в Ростове-на-Дону, помогают водителям выталкивать машины, обеспечивают топливом, мелкие ДТП оформляют сразу на месте, добавили в пресс-службе.