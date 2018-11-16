На Дону возбудили более 70 дел за несвоевременную уборку снега

В Ростовской области после административной инспекции возбудили более 70 дел об административных правонарушениях за несвоевременную уборку снега и наледи

За несвоевременную уборку прилегающей территории от снега и наледи грозит штраф до 70 тыс. рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа значительно увеличится.

По данным инспекции, большая часть правонарушений — 70% — выявлена на территории Ростова-на-Дону. Среди нарушителей — десятки управляющих компаний, предприятия ЖКХ, коммунальные службы, подрядные организации.

Губернатор региона Василий Голубев предупредил глав администраций муниципалитетов о персональной ответственности за своевременную уборку снега, а административная инспекция берет ситуацию под особый контроль до конца зимы, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, в начале недели из-за сильных снегопадов в Ростовской области закрывали участки трасс для пассажирского транспорта. Из-за снега произошли крупные ДТП.