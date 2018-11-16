Движение на нескольких трассах в Ростовской области ограничили из-за снегопада

Ростовская область

Распечатать

На восьми трассах Ростовской области действуют ограничения движения пассажирского транспорта, введенные из-за непогоды

С 19 часов ограничено движение на автодорогах Азов — Ейск, Азов — Самарское, Ростов — Рогошкино, Ростов — Азов. Ранее ограничения ввели на трассах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский, Головное — Южный — Большая Мартыновка, Пролетарск — Сухой — Большая Орловка и на трассе Ростов — Волгодонск с нулевого по 200-й километр.

Читайте также:

«Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в начале недели из-за сильных снегопадов на Дону закрывали участки трасс для пассажирского транспорта. Из-за снега произошли крупные ДТП.

Дороги Погода Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Создатели игры про вампира Кадырова извинились и пообещали изменить сюжет
Движение на нескольких трассах в Ростовской области ограничили из-за снегопада
На Ставрополье столкнулись минивэн и иномарка. Погибла женщина, восемь человек пострадали
На Дону возбудили более 70 дел за несвоевременную уборку снега
Микроавтобус сбил женщину с годовалым ребенком под Махачкалой. Она погибла
Директору цирка, где львица напала на ребенка, предъявили иск на 5 млн рублей

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале