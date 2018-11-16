Движение на нескольких трассах в Ростовской области ограничили из-за снегопада

На восьми трассах Ростовской области действуют ограничения движения пассажирского транспорта, введенные из-за непогоды

С 19 часов ограничено движение на автодорогах Азов — Ейск, Азов — Самарское, Ростов — Рогошкино, Ростов — Азов. Ранее ограничения ввели на трассах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский, Головное — Южный — Большая Мартыновка, Пролетарск — Сухой — Большая Орловка и на трассе Ростов — Волгодонск с нулевого по 200-й километр.

«Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного оказания помощи водителям», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в начале недели из-за сильных снегопадов на Дону закрывали участки трасс для пассажирского транспорта. Из-за снега произошли крупные ДТП.